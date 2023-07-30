Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

По состоянию на 30 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 30 июля

По состоянию на 05:30 30 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 60 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 1 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 50 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что 28 июля на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-черги для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-черга заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Также мы сообщали, что для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако и в этом случае есть свои исключения и обстоятельства, позволяющие таким гражданам пересечь границу.