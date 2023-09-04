Черги на кордоні України сьогодні, 4 вересня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на сьогодні, 4 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 4 вересня

Станом на 00:00 4 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 90 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 21 автобус (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 312 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" — 5 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.