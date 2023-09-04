Очереди на границе Украины сегодня, 4 сентября

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ

На сегодня, 4 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 4 сентября

По состоянию на 00:00 4 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 7 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 21 автобус (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 312 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 5 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.