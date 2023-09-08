Черги на кордоні України сьогодні, 8 вересня

Черги на кордоні України: яка ситуація 8 вересня
Станом на сьогодні, 8 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 8 вересня: пункти пропуску
Станом на 05:30 8 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Черги на кордоні з Польщею:
- "Ягодин" — 3 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 25 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 199 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні з Угорщиною:
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.