Очереди на границе Украины сегодня, 8 сентября

Очереди на границе Украины: какая ситуация 8 сентября
На сегодня, 8 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 8 сентября: пункты пропуска
По состоянию на 05:30 8 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Очереди на границе с Польшей:
- "Ягодин" — 3 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 25 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 199 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе с Венгрией:
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.