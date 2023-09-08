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Очереди на границе Украины: какая ситуация 8 сентября

8 сентября 2023 06:19
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 8 сентября
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 8 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 сентября: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 8 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Очереди на границе с Польшей:

  • "Ягодин" — 3 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 199 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе с Венгрией:

  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

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