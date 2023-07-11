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Для кого в Україні відновлять нульове розмитнення авто: відповідь експерта

11 липня 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Для кого в Україні відновлять нульове розмитнення авто: відповідь експерта
Розмитнення авто. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

До Верховної Ради нещодавно було внесено законопроєкт, покликаний повернути нульову ставку митного оподаткування для українців, які втратили свої автомобілі під час окупації. Процес реалізації нульової митної ставки буде аналогічним вже існуючому закону, який передбачає компенсацію українцям за втрату нерухомості внаслідок військових дій Росії.

Про це повідомив фахівець з автомобільного права Андрій Шаповалов.

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Як зазначив Шаповалов, законопроєкт встановлює конкретний шлях, який дозволить людям, які мають докази втрати автомобіля через дії окупаційних сил, отримати відшкодування або імпортувати машину з-за кордону без сплати митних зборів.

Задля підтвердження факту втрати рекомендується пройти кілька етапів. Спочатку потрібно звернутися до поліції, щоб зареєструвати інцидент та отримати офіційний звіт.

Потім слід звернутися із заявою до Служби безпеки України. СБУ розпочне розслідування, в рамках якого буде проведено експертизу для визначення вартості втраченого транспортного засобу. Цю оцінку буде використано для отримання державної компенсації.

Як отримати відшкодування збитків

Слід підкреслити, що ця система поки що не функціонує, оскільки закон ще перебуває у стадії розробки. Однак, тим, хто постраждав, радиться реєструвати свої випадки та збирати всі потрібні документи.

Як тільки закон буде відредаговано та прийнято, власники автотранспорту зможуть вимагати відшкодування збитків.

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно:

  • терміново подати заяву до поліції та додати інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
  • запустити кримінальну справу через поліцію;
  • одержати звіт про оцінку стану автомобіля;
  • інформувати страхову компанію про подію;
  • у разі потреби звернутися до суду для врегулювання будь-яких спірних питань чи претензій.

Нагадаємо, що в Україну з 1 липня минулого року, коли скасували пільги, громадяни завезли з розмитненням 255,7 тисячі транспортних засобів. Це суттєво поповнило державний бюджет.

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