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Растаможка авто для УБД: как оформить бесплатно в 2023 году

5 июля 2023 19:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Растаможка авто для УБД: как оформить бесплатно в 2023 году
Для получения автомобиля бесплатно участникам боевых действий следует оформить его в фонд. Фото: Autofoil
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня в комитетах Верховной Рады Украины только рассматриваются инициативы о предоставлении льгот на растаможку авто для участников боевых действий. Впрочем, уже сейчас существует легальный способ льготного ввоза машин для ветеранов российско-украинской войны.

Об этом пишет Yevro брокер.

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Бесплатное растаможивание автомобилей поможет уменьшить финансовую нагрузку на участников боевых действий и будет способствовать их социальной реабилитации. Конкретные детали и процедуры еще не определены, поскольку соответствующий законопроект находится на стадии разработки и обсуждения.

Возможность бесплатной растаможки авто

Кроме льготного растаможивания для участников боевых действий существует способ получить автомобиль в 2023 году — это использование фонда в качестве гуманитарной помощи. Такая льготная растаможка авто позволяет получить его бесплатно и легально.

Для получения автомобиля бесплатно участникам боевых действий следует оформить его на фонд. Это означает, что автомобиль передается в собственность фонда, а УБД получает право на его использование.

Необходимые документы для получения гуманитарной помощи

  • техпаспорт на авто;
  • загранпаспорт водителя;
  • военный документ, подтверждающий статус УБД (билет, справка по части или справка соответствующего военного органа).

Ранее мы писали о новых правилах пользования украинскими водительскими правами в Великобритании.

Также названы цены на обязательный техосмотр автомобилей в Украине в 2023 году.

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