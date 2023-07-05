Розмитнення авто для УБД: як оформити безплатно у 2023 році

Для отримання автомобіля безплатно учасникам бойових дій слід оформити його на фонд. Фото: Autofoil

Сьогодні в комітетах Верховної Ради України лише розглядаються ініціативи про надання пільг на розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вже зараз існує легальний спосіб пільгового ввезення машин для ветеранів російсько-української війни.

Про це пише Yevro брокер.

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Безплатне розмитнення автомобілів допоможе зменшити фінансове навантаження на учасників бойових дій та сприятимете їхній соціальній реабілітації. Конкретні деталі та процедури ще не визначені, оскільки відповідний законопроєкт ще перебуває на стадії розробки та обговорення.

Можливість безплатного розмитнення авто

Окрім пільгового розмитнення для учасників бойових дій існує спосіб отримати автомобіль у 2023 році — це використання фонду як гуманітарної допомоги. Таке пільгове розмитнення авто дозволяє отримати його безплатно та легально.

Для отримання автомобіля безплатно учасникам бойових дій слід оформити його на фонд. Це означає, що автомобіль передається у власність фонду, а учасник отримує право користування ним.

Необхідні документи для отримання гуманітарної допомоги

техпаспорт на авто;

закордонний паспорт водія;

військовий документ, що підтверджує статус УБД (квиток, довідка з частини або довідка відповідного військового органу).

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