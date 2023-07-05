Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Розмитнення авто для УБД: як оформити безплатно у 2023 році arrow

Розмитнення авто для УБД: як оформити безплатно у 2023 році

5 липня 2023 19:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Розмитнення авто для УБД: як оформити безплатно у 2023 році
Для отримання автомобіля безплатно учасникам бойових дій слід оформити його на фонд. Фото: Autofoil
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сьогодні в комітетах Верховної Ради України лише розглядаються ініціативи про надання пільг на розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вже зараз існує легальний спосіб пільгового ввезення машин для ветеранів російсько-української війни.

Про це пише Yevro брокер.

Читайте також:

Безплатне розмитнення автомобілів допоможе зменшити фінансове навантаження на учасників бойових дій та сприятимете їхній соціальній реабілітації. Конкретні деталі та процедури ще не визначені, оскільки відповідний законопроєкт ще перебуває на стадії розробки та обговорення.

Можливість безплатного розмитнення авто

Окрім пільгового розмитнення для учасників бойових дій існує спосіб отримати автомобіль у 2023 році — це використання фонду як гуманітарної допомоги. Таке пільгове розмитнення авто дозволяє отримати його безплатно та легально.

Для отримання автомобіля безплатно учасникам бойових дій слід оформити його на фонд. Це означає, що автомобіль передається у власність фонду, а учасник отримує право користування ним.

Необхідні документи для отримання гуманітарної допомоги

  • техпаспорт на авто;
  • закордонний паспорт водія;
  • військовий документ, що підтверджує статус УБД (квиток, довідка з частини або довідка відповідного військового органу).

Раніше ми писали про нові правила користування українськими водійськими правами у Великій Британії.

Також названо ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз