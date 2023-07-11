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Для кого в Украине возобновят нулевую растаможку авто: ответ эксперта

11 июля 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Для кого в Украине возобновят нулевую растаможку авто: ответ эксперта
Растаможивание авто. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Верховную Раду недавно был внесен законопроект, призванный вернуть нулевую ставку таможенного обложения для украинцев, которые лишились своих автомобилей в ходе оккупации. Процесс реализации нулевой таможенной ставки будет аналогичен уже существующему закону, предусматривающему компенсацию украинцам за утрату недвижимости в результате военных действий России.

Об этом сообщил специалист по автомобильному праву Андрей Шаповалов.

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Как отметил Шаповалов, законопроект устанавливает конкретный путь, который позволит людям, имеющим доказательства утраты автомобиля из-за действий оккупационных сил, получить возмещение или импортировать машину из-за границы без уплаты таможенных сборов.

Для подтверждения факта потери рекомендуется пройти несколько этапов. Сначала нужно обратиться в полицию, чтобы зарегистрировать инцидент и получить официальный отчет. 

Затем следует обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины. СБУ начнет расследование, в рамках которого будет проведена экспертиза для определения стоимости утраченного транспортного средства. Эта оценка будет использована для получения государственной компенсации.

Как получить возмещение ущерба

Следует подчеркнуть, что эта система пока не функционирует, так как закон ещё находится в стадии разработки. Тем не менее тем, кто пострадал, советуется регистрировать свои случаи и собирать все нужные документы. 

Как только закон будет отредактирован и принят, владельцы автотранспорта смогут требовать возмещения ущерба. 

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо:

  • срочно подать заявление в полицию и добавить информацию в Единый реестр досудебных расследований; 
  • запустить уголовное дело через полицию; 
  • получить отчет об оценке состояния автомобиля; 
  • информировать страховую компанию о произошедшем; 
  • при необходимости обратиться в суд для урегулирования любых спорных вопросов или претензий.

Напомним, что в Украину с 1 июля прошлого года, когда отменили льготы, граждане завезли с растаможкой 255,7 тысячи транспортных средств. Это существенно пополнило государственный бюджет.

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