До уваги водіїв — у Дії з'явилась важлива послуга
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про важливу послугу в Дії для водіїв, що доступна з 15 листопада. Так, українці можуть замовити нове водійське посвідчення, яке доставлять до потрібного вам відділення Укрпошти.
Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.
Як замовити нове посвідчення водія в Дії
Федоров зазначив, що отримати нове водійське посвідчення на заміну старому можна без особистого візиту до МВС, що значно заощаджує час.
"Тепер є можливість замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії", — наголосив міністр.
Щоб скористатися цією послугою, потрібно:
- авторизуватися в застосунку;
- відкрити розділ "Послуги";
- обрати "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському;
- клікнути на "Замінити посвідчення"
- вказати причину заміни документа;
- обрати тип посвідчення, спосіб доставки;
- вказати контактні дані;
- підписати заяву.
Скільки коштує замінити посвідчення та хто може скористатися послугою
Необхідно оплатити послугу протягом 10 хвилин після подачі заявки, бо в протилежному випадку вона скасується. На ціну послуги впливає тип посвідчення, так, якщо потрібно:
- пластикове посвідчення і цифрове — це коштуватиме 311 грн;
- лише цифровий документ — 26 грн.
Важливо пам'ятати, що доставку Укрпоштою документа оплачує адресат, її вартість 294 гривні.
Отримати нове посвідчення водія в Дії можуть українці, які:
- змінили прізвище;
- планують поїздку за кордон;
- користуються тимчасовим посвідченням, але хочуть замінити його на постійне.
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