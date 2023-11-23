До уваги водіїв — у Дії з'явилась важлива послуга

Чоловік сидить за кермом авто. Фото: freepik.com

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про важливу послугу в Дії для водіїв, що доступна з 15 листопада. Так, українці можуть замовити нове водійське посвідчення, яке доставлять до потрібного вам відділення Укрпошти.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

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Як замовити нове посвідчення водія в Дії

Федоров зазначив, що отримати нове водійське посвідчення на заміну старому можна без особистого візиту до МВС, що значно заощаджує час.

"Тепер є можливість замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії", — наголосив міністр.

Щоб скористатися цією послугою, потрібно:

авторизуватися в застосунку;

відкрити розділ "Послуги";

обрати "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському;

клікнути на "Замінити посвідчення"

вказати причину заміни документа;

обрати тип посвідчення, спосіб доставки;

вказати контактні дані;

підписати заяву.

Скільки коштує замінити посвідчення та хто може скористатися послугою

Необхідно оплатити послугу протягом 10 хвилин після подачі заявки, бо в протилежному випадку вона скасується. На ціну послуги впливає тип посвідчення, так, якщо потрібно:

пластикове посвідчення і цифрове — це коштуватиме 311 грн ;

; лише цифровий документ — 26 грн.

Важливо пам'ятати, що доставку Укрпоштою документа оплачує адресат, її вартість 294 гривні.

Отримати нове посвідчення водія в Дії можуть українці, які:

змінили прізвище;

планують поїздку за кордон;

користуються тимчасовим посвідченням, але хочуть замінити його на постійне.

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