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До уваги водіїв — у Дії з'явилась важлива послуга

23 листопада 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До уваги водіїв — у Дії з'явилась важлива послуга
Чоловік сидить за кермом авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про важливу послугу в Дії для водіїв, що доступна з 15 листопада. Так, українці можуть замовити нове водійське посвідчення, яке доставлять до потрібного вам відділення Укрпошти.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

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Як замовити нове посвідчення водія в Дії

Федоров зазначив, що отримати нове водійське посвідчення на заміну старому можна без особистого візиту до МВС, що значно заощаджує час.

"Тепер є можливість замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії", — наголосив міністр.

Щоб скористатися цією послугою, потрібно:

  • авторизуватися в застосунку;
  • відкрити розділ "Послуги";
  • обрати "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському;
  • клікнути на "Замінити посвідчення"
  • вказати причину заміни документа;
  • обрати тип посвідчення, спосіб доставки;
  • вказати контактні дані;
  • підписати заяву.

Скільки коштує замінити посвідчення та хто може скористатися послугою

Необхідно оплатити послугу протягом 10 хвилин після подачі заявки, бо в протилежному випадку вона скасується. На ціну послуги впливає тип посвідчення, так, якщо потрібно:

  • пластикове посвідчення і цифрове — це коштуватиме 311 грн;
  • лише цифровий документ — 26 грн.

Важливо пам'ятати, що доставку Укрпоштою документа оплачує адресат, її вартість 294 гривні.

Отримати нове посвідчення водія в Дії можуть українці, які:

  • змінили прізвище;
  • планують поїздку за кордон;
  • користуються тимчасовим посвідченням, але хочуть замінити його на постійне.

Нагадаємо, що українцям не доведеться навчатися в автошколі для складання теорії. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів деталі.   

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