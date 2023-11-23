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К сведению водителей — в Дії появилась важная услуга

23 ноября 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
К сведению водителей — в Дії появилась важная услуга
Мужчина сидит за рулем авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о важной услуге в Дії для водителей, что доступна с 15 ноября. Так, украинцы могут заказать новое водительское удостоверение, которое доставят в нужное вам отделение Укрпочты.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

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Как заказать новое водительское удостоверение в Дії

Федоров отметил, что получить новое водительское удостоверение на замену старому можно без личного визита в МВД, что значительно экономит время.

"Теперь есть возможность заказать доставку документа курьером или на отделение Укрпочты в Дії", — подчеркнул министр.

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо:

  • авторизоваться в приложении;
  • открыть раздел "Услуги";
  • выбрать "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском;
  • кликнуть на "Заменить удостоверение"
  • указать причину замены документа;
  • выбрать тип удостоверения, способ доставки;
  • указать контактные данные;
  • подписать заявление.

Сколько стоит заменить удостоверение и кто может воспользоваться услугой

Необходимо оплатить услугу в течение 10 минут после подачи заявки, так как в противном случае она будет отменена. На цену услуги влияет тип удостоверения, если требуется:

  • пластиковое удостоверение и цифровое — это будет стоить 311 грн;
  • только цифровой документ — 26 грн.

Важно помнить, что доставку по Укрпочте документа оплачивает адресат, ее стоимость 294 гривны.

Получить новое водительское удостоверение в Действии могут украинцы, которые:

  • сменили фамилию;
  • планируют поездку за границу;
  • пользуются временным удостоверением, но хотят заменить его на постоянное.

Напомним, что украинцам не придется учиться в автошколе для составления теории. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях.    

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