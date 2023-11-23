К сведению водителей — в Дії появилась важная услуга
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о важной услуге в Дії для водителей, что доступна с 15 ноября. Так, украинцы могут заказать новое водительское удостоверение, которое доставят в нужное вам отделение Укрпочты.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.
Как заказать новое водительское удостоверение в Дії
Федоров отметил, что получить новое водительское удостоверение на замену старому можно без личного визита в МВД, что значительно экономит время.
"Теперь есть возможность заказать доставку документа курьером или на отделение Укрпочты в Дії", — подчеркнул министр.
Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо:
- авторизоваться в приложении;
- открыть раздел "Услуги";
- выбрать "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском;
- кликнуть на "Заменить удостоверение"
- указать причину замены документа;
- выбрать тип удостоверения, способ доставки;
- указать контактные данные;
- подписать заявление.
Сколько стоит заменить удостоверение и кто может воспользоваться услугой
Необходимо оплатить услугу в течение 10 минут после подачи заявки, так как в противном случае она будет отменена. На цену услуги влияет тип удостоверения, если требуется:
- пластиковое удостоверение и цифровое — это будет стоить 311 грн;
- только цифровой документ — 26 грн.
Важно помнить, что доставку по Укрпочте документа оплачивает адресат, ее стоимость 294 гривны.
Получить новое водительское удостоверение в Действии могут украинцы, которые:
- сменили фамилию;
- планируют поездку за границу;
- пользуются временным удостоверением, но хотят заменить его на постоянное.
Напомним, что украинцам не придется учиться в автошколе для составления теории. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях.
Читайте Новини.LIVE!