К сведению водителей — в Дії появилась важная услуга

Мужчина сидит за рулем авто. Фото: freepik.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о важной услуге в Дії для водителей, что доступна с 15 ноября. Так, украинцы могут заказать новое водительское удостоверение, которое доставят в нужное вам отделение Укрпочты.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

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Как заказать новое водительское удостоверение в Дії

Федоров отметил, что получить новое водительское удостоверение на замену старому можно без личного визита в МВД, что значительно экономит время.

"Теперь есть возможность заказать доставку документа курьером или на отделение Укрпочты в Дії", — подчеркнул министр.

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо:

авторизоваться в приложении;

открыть раздел "Услуги";

выбрать "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском;

кликнуть на "Заменить удостоверение"

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения, способ доставки;

указать контактные данные;

подписать заявление.

Сколько стоит заменить удостоверение и кто может воспользоваться услугой

Необходимо оплатить услугу в течение 10 минут после подачи заявки, так как в противном случае она будет отменена. На цену услуги влияет тип удостоверения, если требуется:

пластиковое удостоверение и цифровое — это будет стоить 311 грн ;

; только цифровой документ — 26 грн.

Важно помнить, что доставку по Укрпочте документа оплачивает адресат, ее стоимость 294 гривны.

Получить новое водительское удостоверение в Действии могут украинцы, которые:

сменили фамилию;

планируют поездку за границу;

пользуются временным удостоверением, но хотят заменить его на постоянное.

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