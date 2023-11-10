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Українцям не доведеться навчатися в автошколі для складання теорії, — Клименко

10 листопада 2023 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українцям не доведеться навчатися в автошколі для складання теорії, — Клименко
Очільник МВС України Ігор Клименко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет Міністрів України затвердив порядок, як громадяни можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Їм не доведеться обов'язково навчатися в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами Клименка, майбутні водії матимуть вибір:

  • вивчати правила дорожнього руху в автошколі;
  • самостійно опановувати теорію.

Зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які розпочалися влітку цього року. Щоб скласти теоретичний іспит, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Клименко розповів, що з часом така послуга буде доступна також через ЦНАП.

"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", — повідомив він.

Міністр додав, що зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що, попри повномасштабну війну, МВС продовжує покращувати роботу всіх органів системи відомства. За його словами, також продовжується реформування роботи сервісних служб.

Також ми писали, українські водії у Польщі можуть відновити втрачене чи вкрадене посвідчення. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

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