Українцям не доведеться навчатися в автошколі для складання теорії, — Клименко

Очільник МВС України Ігор Клименко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Кабінет Міністрів України затвердив порядок, як громадяни можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Їм не доведеться обов'язково навчатися в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами Клименка, майбутні водії матимуть вибір:

вивчати правила дорожнього руху в автошколі;

самостійно опановувати теорію.

Зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які розпочалися влітку цього року. Щоб скласти теоретичний іспит, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Клименко розповів, що з часом така послуга буде доступна також через ЦНАП.

"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", — повідомив він.

Міністр додав, що зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що, попри повномасштабну війну, МВС продовжує покращувати роботу всіх органів системи відомства. За його словами, також продовжується реформування роботи сервісних служб.

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