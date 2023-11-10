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Украинцам не придется учиться в автошколе для сдачи теории, — Клименко

10 ноября 2023 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцам не придется учиться в автошколе для сдачи теории, — Клименко
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины утвердил порядок, как граждане могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Им не придется обязательно учиться в автошколе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По словам Клименко, у будущих водителей будет выбор:

  • изучать правила дорожного движения в автошколе;
  • самостоятельно овладевать теорией.

Изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые начались летом этого года. Чтобы сдать теоретический экзамен, нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Клименко рассказал, что со временем такая услуга будет доступна также через ЦПАУ.

"Важно, что эти нововведения касаются и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", который реализуется, в том числе для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным", — сообщил он.

Министр добавил, что изменения вступят в силу со дня официального обнародования.

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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что, несмотря на полномасштабную войну, МВД продолжает улучшать работу всех органов системы ведомства. По его словам, продолжается реформирование работы сервисных служб.

Также мы писали, что украинские водители в Польше могут восстановить утраченное или украденное удостоверение. Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

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