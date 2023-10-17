Як українцям замовити посвідчення водія з доставкою за кордон: терміни та ціни

Відтепер посвідчення водія можна замовити за кордон з доставкою "Укрпошти". Фото: galinfo.com.ua

Українські біженці, які вимушено перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, часто потребують відновлення своїх посвідчень водія. Тепер обмін прав можна замовити онлайн з доставкою за межі України.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Сервіс стане корисним для тих, хто:

бажає обміняти своє посвідчення, отримане вперше на два роки;

загубив або пошкодив посвідчення;

змінив персональні дані.

Як скористатися послугою з доставкою "Укрпошти"

Наразі цей сервіс стане доступним для українців в Польщі.

Авторизуватися в електронному кабінеті водія.

Вказати причину обміну посвідчення.

Обрати міжнародну доставку та сплатити послугу.

Після опрацювання заявки готовий документ відправлять на обране відділення.

Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адміністративну послугу.

Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон — 960 грн.

Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.