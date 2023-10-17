Як українцям замовити посвідчення водія з доставкою за кордон: терміни та ціни
17 жовтня 2023 11:25
Відтепер посвідчення водія можна замовити за кордон з доставкою "Укрпошти". Фото: galinfo.com.ua
Українські біженці, які вимушено перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, часто потребують відновлення своїх посвідчень водія. Тепер обмін прав можна замовити онлайн з доставкою за межі України.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
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Сервіс стане корисним для тих, хто:
- бажає обміняти своє посвідчення, отримане вперше на два роки;
- загубив або пошкодив посвідчення;
- змінив персональні дані.
Як скористатися послугою з доставкою "Укрпошти"
- Наразі цей сервіс стане доступним для українців в Польщі.
- Авторизуватися в електронному кабінеті водія.
- Вказати причину обміну посвідчення.
- Обрати міжнародну доставку та сплатити послугу.
- Після опрацювання заявки готовий документ відправлять на обране відділення.
- Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.
- Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адміністративну послугу.
- Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон — 960 грн.
Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.
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