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Як українцям замовити посвідчення водія з доставкою за кордон: терміни та ціни

17 жовтня 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як українцям замовити посвідчення водія з доставкою за кордон: терміни та ціни
Відтепер посвідчення водія можна замовити за кордон з доставкою "Укрпошти". Фото: galinfo.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українські біженці, які вимушено перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, часто потребують відновлення своїх посвідчень водія. Тепер обмін прав можна замовити онлайн з доставкою за межі України.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Сервіс стане корисним для тих, хто:

  • бажає обміняти своє посвідчення, отримане вперше на два роки;
  • загубив або пошкодив посвідчення;
  • змінив персональні дані.

Як скористатися послугою з доставкою "Укрпошти"

  • Наразі цей сервіс стане доступним для українців в Польщі.
  • Авторизуватися в електронному кабінеті водія.
  • Вказати причину обміну посвідчення.
  • Обрати міжнародну доставку та сплатити послугу.
  • Після опрацювання заявки готовий документ відправлять на обране відділення.
  • Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.
  • Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адміністративну послугу.
  • Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон — 960 грн.

Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.

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