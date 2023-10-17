Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу: сроки и цены
17 октября 2023 11:25
Теперь удостоверение водителя можно заказать за границу с доставкой "Укрпочты". Фото: galinfo.com.ua
Украинские беженцы, вынужденно находящиеся за границей во время полномасштабной войны, часто нуждаются в восстановлении своих водительских удостоверений. Теперь обмен прав можно заказать онлайн с доставкой за пределы Украины.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
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Сервис станет полезным для тех, кто:
- желает обменять свое удостоверение, полученное впервые на два года;
- потерял или повредил удостоверение;
- изменил персональные данные
Как воспользоваться услугой с доставкой "Укрпочты"
- Пока этот сервис станет доступным для украинцев в Польше.
- Авторизоваться в электронном кабинете водителя.
- Указать причину обмена удостоверения.
- Выбрать международную доставку и оплатить услугу.
- После обработки заявки готовый документ отправят на выбранное отделение.
- Срок международной доставки — около 15 дней.
- Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 311 грн за бланк и административную услугу.
- Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу — 960 грн.
Ранее в Украине отменили ограничение на количество попыток при сдаче экзаменов на водительские права. Также мы писали, кому упростили получение водительского удостоверения.
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