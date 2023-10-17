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Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу: сроки и цены

17 октября 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу: сроки и цены
Теперь удостоверение водителя можно заказать за границу с доставкой "Укрпочты". Фото: galinfo.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Украинские беженцы, вынужденно находящиеся за границей во время полномасштабной войны, часто нуждаются в восстановлении своих водительских удостоверений. Теперь обмен прав можно заказать онлайн с доставкой за пределы Украины.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Сервис станет полезным для тех, кто:

  • желает обменять свое удостоверение, полученное впервые на два года;
  • потерял или повредил удостоверение;
  • изменил персональные данные

Как воспользоваться услугой с доставкой "Укрпочты"

  • Пока этот сервис станет доступным для украинцев в Польше.
  • Авторизоваться в электронном кабинете водителя.
  • Указать причину обмена удостоверения.
  • Выбрать международную доставку и оплатить услугу.
  • После обработки заявки готовый документ отправят на выбранное отделение.
  • Срок международной доставки — около 15 дней.
  • Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 311 грн за бланк и административную услугу.
  • Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу — 960 грн.

Ранее в Украине отменили ограничение на количество попыток при сдаче экзаменов на водительские права. Также мы писали, кому упростили получение водительского удостоверения.

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