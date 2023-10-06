Два быстрых способа восстановить водительские права в 2023-24 годах: комментарий МВД

Восстановление потерянного водительского удостоверения не требует много времени. Фото: sd.ua

Если вы потеряли удостоверение водителя, документ можно восстановить онлайн или в сервисном центре МВД. Как сделать это быстро и сколько будет стоить услуга.

Об этом напомнило МВД Украины.

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Чтобы восстановить права в сервисном центре МВД необходимо:

предварительно записаться на прием;

обратиться в сервисный центр МВД;

предоставить документы.

Какие документы необходимы

Паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство.

Идентификационный номер.

Справка из полиции (при похищении документа).

Во время действия военного положения медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.

Цена: около 311 грн. за бланк и административную услугу.

Чтобы восстановить права онлайн в приложении "Дія" или в Электронном кабинете водителя необходимо:

авторизоваться;

заполнить все поля;

оплатить услугу;

выбрать способ получения.

Документ можно получить в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты. Возможна курьерская доставка.

Цена: логистические расходы почтовым перевозчиком составляют ориентировочно 294 грн.

При заказе через "Дію", получение прав доступно только в сервисном центре МВД.

Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.