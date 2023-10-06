Два быстрых способа восстановить водительские права в 2023-24 годах: комментарий МВД
Если вы потеряли удостоверение водителя, документ можно восстановить онлайн или в сервисном центре МВД. Как сделать это быстро и сколько будет стоить услуга.
Об этом напомнило МВД Украины.
Чтобы восстановить права в сервисном центре МВД необходимо:
- предварительно записаться на прием;
- обратиться в сервисный центр МВД;
- предоставить документы.
Какие документы необходимы
- Паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство.
- Идентификационный номер.
- Справка из полиции (при похищении документа).
Во время действия военного положения медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.
Цена: около 311 грн. за бланк и административную услугу.
Чтобы восстановить права онлайн в приложении "Дія" или в Электронном кабинете водителя необходимо:
- авторизоваться;
- заполнить все поля;
- оплатить услугу;
- выбрать способ получения.
Документ можно получить в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты. Возможна курьерская доставка.
Цена: логистические расходы почтовым перевозчиком составляют ориентировочно 294 грн.
При заказе через "Дію", получение прав доступно только в сервисном центре МВД.
Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.