В Украине стало больше фальшивых водительских удостоверений: как обезопаситься от мошенников

Настоящие права должны отображаться в "Дії". Фото: РБК-Украина

В последнее время в Украине у водителей все чаще выявляют поддельные водительские удостоверения. Как проверить подлинность своих прав и какая ответственность наступает в случае умышленного незаконного получения документа.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

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Примеры обнаружения фальшивых водительских удостоверений

В Одесской области водитель обратился в сервисный центр МВД, чтобы обменять свое удостоверение, которое не отображалось в приложении "Дія". В ходе проверки по Единому государственному реестру МВД выяснилось, что удостоверение вообще выдавалось другому лицу.

Украинские фальшивые документы обнаруживают даже за границей. В Португалии у гражданина Украины правоохранители изъяли водительские права из-за нарушения безопасности дорожного движения и направили запрос в сервисный центр МВД в Хмельницкой области. В ходе проверки выяснилось, что документ с такой серией и номером принадлежит другому лицу.

Откуда берутся поддельные права

"Помощь" в получении прав мошенники предлагают в соцсетях, обещая быстро решить вопросы с документами. Злоумышленники используют фишинговые сайты, внешне похожие на официальный ресурс ГСЦ МВД. Напоминаем, что все государственные сайты всегда имеют домен "gov.ua".

Как проверить легитимность водительских прав

Если сомневаетесь, настоящий ли у вас документ, то проверить его можно онлайн на сайте Главного Сервисного центра МВД.

Ответственность за незаконное получение удостоверений

По ч. 4 ст. 358 УКУ такое нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее в Украине отменили ограничение на количество попыток при сдаче экзаменов на водительские права. Также мы писали, кому упростили получение водительского удостоверения.