В Україні змінилися правила іспитів на отримання посвідчень водія

Здача на отримання посвідчення водія. Фото: google.com

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового водіння, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС", — повідомив Мельничук.

До того ж уряд розширив функціональні можливості електронного кабінету водія та порталу "Дія" щодо можливості:

замовлення в електронній формі послуг з державної реєстрації, поняття з обліку транспортних засобів;

видачі тимчасового реєстраційного талона у зв'язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу кошти на ім'я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;

продовження терміну відповідного зберігання номерних знаків, перезареєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;

видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів;

обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні український парламент ухвалив закон, який надав можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання для підготовки до іспиту на отримання водійських прав. Отже, сьогодні можна записатися на іспит без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.

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