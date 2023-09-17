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В Украине изменились правила экзаменов на получение водительских прав

17 сентября 2023 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине изменились правила экзаменов на получение водительских прав
Сдача на получение водительского удостоверения. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному вождению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД", — сообщил Мельничук.

К тому же правительство расширило функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія относительно возможности:

  • заказа в электронной форме услуг по государственной регистрации, понятие с учета транспортных средств;
  • выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, осуществляющего поездку за границу;
  • продление срока соответствующего хранения номерных знаков, перезарегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;
  • выдачи заключения о возможности нанесения специальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств;
  • обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.
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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, в июле украинский парламент принял закон, который предоставил возможность будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для подготовки к экзамену на получение водительских прав. Сегодня можно записаться на экзамен без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

Также мы писали, часто водители путают понятия "изъятия" и "лишения прав", а также не знают когда вступает в силу решение суда о лишении прав. Эксперт объяснил возможности автолюбителей при отсутствии у них водительских удостоверений.

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