В Украине изменились правила экзаменов на получение водительских прав
Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.
Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Экзамены на получение водительского удостоверения
"Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному вождению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД", — сообщил Мельничук.
К тому же правительство расширило функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія относительно возможности:
- заказа в электронной форме услуг по государственной регистрации, понятие с учета транспортных средств;
- выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, осуществляющего поездку за границу;
- продление срока соответствующего хранения номерных знаков, перезарегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;
- выдачи заключения о возможности нанесения специальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств;
- обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.
Напомним, в июле украинский парламент принял закон, который предоставил возможность будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для подготовки к экзамену на получение водительских прав. Сегодня можно записаться на экзамен без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.
Также мы писали, часто водители путают понятия "изъятия" и "лишения прав", а также не знают когда вступает в силу решение суда о лишении прав. Эксперт объяснил возможности автолюбителей при отсутствии у них водительских удостоверений.