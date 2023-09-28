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В Україні стало більше фальшивих посвідчень водія: як убезпечитися від шахраїв

28 вересня 2023 12:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Україні стало більше фальшивих посвідчень водія: як убезпечитися від шахраїв
Справжні права мають відображатися в "Дії". Фото: РБК-Україна
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Останнім часом в Україні у водіїв все частіше виявляють підроблені посвідчення водія. Як перевірити справжність своїх прав та яка відповідальність настає у разі умисного незаконного отримання документа.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Приклади виявлення фальшивих посвідчень водія

В Одеській області водій звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє посвідчення, яке не відображалося в додатку "Дія". Під час перевірки за Єдиним державним реєстром МВС з’ясувалося, що посвідчення взагалі видавалося іншій особі.

Українські фальшиві документи виявляють навіть за кордоном. У Португалії у громадянина України правоохоронці вилучили посвідчення водія через порушення безпеки дорожнього руху та направили запит до сервісного центру МВС в Хмельницькій області. Під час перевірки з’ясувалось, що документ з такою серією та номером належить іншій особі.

Звідки беруться підробні права

  1. "Допомогу" в отриманні прав шахраї пропонують в соцмережах, обіцяючи швидко розв'язати питання з документами.
  2. Зловмисники використовують фішингові сайти, ззовні схожі на офіційний ресурс ГСЦ МВС. Нагадуємо, усі державні сайти завжди мають домен "gov.ua".

Як перевірити легітимність водійських прав

Якщо сумніваєтесь, чи справжній у вас документ, то перевірити його можна онлайн на сайті Головного Сервісного центру МВС.

Відповідальність за незаконне отримання посвідчень

За ч. 4 ст. 358 ККУ таке порушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на термін до двох років.

Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.

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