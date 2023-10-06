Два швидких способи відновити водійські права у 2023-24 роках: коментар МВС
Якщо ви втратили своє посвідчення водія, документ можна відновити онлайн або в сервісному центрі МВС. Як зробити це швидко, та скільки коштуватиме послуга.
Про це нагадало МВС України.
Щоб відновити права в сервісному центрі МВС потрібно:
- попередньо записатися на прийом;
- звернутися до сервісного центру МВС;
- надати документи.
Які документи необхідні
- Паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання.
- Ідентифікаційний номер.
- Довідка з поліції (у разі викрадення документа).
Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.
Ціна: близько 311 грн за бланк та адміністративну послугу.
Щоб відновити права онлайн в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія необхідно:
- авторизуватися;
- заповнити всі поля;
- сплатити за послугу;
- обрати спосіб отримання.
Документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Можлива кур’єрська доставка.
Ціна: логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн.
При замовленні через Дію, отримання прав доступне лише в сервісному центрі МВС.
Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.