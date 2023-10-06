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Два швидких способи відновити водійські права у 2023-24 роках: коментар МВС

6 жовтня 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Два швидких способи відновити водійські права у 2023-24 роках: коментар МВС
Відновлення втраченого водійського посвідчення не потребує багато часу. Фото: sd.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Якщо ви втратили своє посвідчення водія, документ можна відновити онлайн або в сервісному центрі МВС. Як зробити це швидко, та скільки коштуватиме послуга.

Про це нагадало МВС України.

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Щоб відновити права в сервісному центрі МВС потрібно:

  • попередньо записатися на прийом;
  • звернутися до сервісного центру МВС;
  • надати документи.

Які документи необхідні

  • Паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання.
  • Ідентифікаційний номер.
  • Довідка з поліції (у разі викрадення документа).

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Ціна: близько 311 грн за бланк та адміністративну послугу.

Щоб відновити права онлайн в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія необхідно:

  • авторизуватися;
  • заповнити всі поля;
  • сплатити за послугу;
  • обрати спосіб отримання.

Документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Можлива кур’єрська доставка.

Ціна: логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн.

При замовленні через Дію, отримання прав доступне лише в сервісному центрі МВС.

Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.

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