Два швидких способи відновити водійські права у 2023-24 роках: коментар МВС

Відновлення втраченого водійського посвідчення не потребує багато часу. Фото: sd.ua

Якщо ви втратили своє посвідчення водія, документ можна відновити онлайн або в сервісному центрі МВС. Як зробити це швидко, та скільки коштуватиме послуга.

Про це нагадало МВС України.

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Щоб відновити права в сервісному центрі МВС потрібно:

попередньо записатися на прийом;

звернутися до сервісного центру МВС;

надати документи.

Які документи необхідні

Паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання.

Ідентифікаційний номер.

Довідка з поліції (у разі викрадення документа).

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Ціна: близько 311 грн за бланк та адміністративну послугу.

Щоб відновити права онлайн в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія необхідно:

авторизуватися;

заповнити всі поля;

сплатити за послугу;

обрати спосіб отримання.

Документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Можлива кур’єрська доставка.

Ціна: логістичні витрати поштовим перевізником складають орієнтовно 294 грн.

При замовленні через Дію, отримання прав доступне лише в сервісному центрі МВС.

Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.