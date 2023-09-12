Електронна черга для водіїв на кордоні з Польщею: де та як працює

У майбутньому послугу електронної черги поширять на легковики. Фото: 24tv.ua

У цьому році почала працювати е-черга на українсько-польському кордоні. Як вона працює та, коли послугу розширять на легкові авто.

Про це повідомив сайт Ukrainian in Poland.

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Що таке електронна черга

Сервіс, який допомагає завчасно стати в онлайн-чергу на кордоні та швидко пройти контроль. Коли водій не встигає прибути на кордон у визначений час, він може одноразово відтермінувати свою чергу на 4, 6, 8 або 10 годин. Крім цього, один раз можна змінити дані про водія чи транспорт, яким він керує.

Як скористатися послугою

Безплатно на сайті E-cherha потрібно:

натиснути кнопку "Стати в чергу";

зареєструвати особистий акаунт у сервісі або увійти, якщо вже маєте його;

вибрати опцію "Автобуси" або "Вантажівки";

вибрати пункт пропуску;

внести дані водія, дані транспортного засобу;

натиснути "Стати в чергу".

У вказаний в черзі час вам потрібно приїхати на пункт пропуску. Там ви пройдете перевірку та перетнете кордон.

З кінця минулого року систему тестували для водіїв вантажівок, а серпня вона доступна й для пасажирських перевезень. У майбутньому Мінінфраструктури розглядає можливість запуску електронної черги для легкових автомобілів.

Електронна черга для автобусів

Серед польських пунктів пропуску для автобусів.

Ягодин — Дорогуськ (регулярні перевезення).

Устилуг — Зосін.

Краковець — Корчова.

Шегині — Медика.

Електронна черга для вантажівок

Серед польських пунктів пропуску для вантажівок.

Ягодин — Дорогуськ.

Ягодин — Дорогуськ (товари 1-24 групи УКТЗЕД).

Рава-Руська — Хребенне.

Рава-Руська — Хребенне (товари 1-24 групи УКТЗЕД).

Краковець — Корчова

Краковець — Корчова (товари 1-24 групи УКТЗЕД).

Устилуг — Зосін.

Шегині — Медика.

Нижанковичі — Мальховіце (для порожніх вантажівок).

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