Електронна черга для водіїв на кордоні з Польщею: де та як працює
У цьому році почала працювати е-черга на українсько-польському кордоні. Як вона працює та, коли послугу розширять на легкові авто.
Про це повідомив сайт Ukrainian in Poland.
Що таке електронна черга
Сервіс, який допомагає завчасно стати в онлайн-чергу на кордоні та швидко пройти контроль. Коли водій не встигає прибути на кордон у визначений час, він може одноразово відтермінувати свою чергу на 4, 6, 8 або 10 годин. Крім цього, один раз можна змінити дані про водія чи транспорт, яким він керує.
Як скористатися послугою
Безплатно на сайті E-cherha потрібно:
- натиснути кнопку "Стати в чергу";
- зареєструвати особистий акаунт у сервісі або увійти, якщо вже маєте його;
- вибрати опцію "Автобуси" або "Вантажівки";
- вибрати пункт пропуску;
- внести дані водія, дані транспортного засобу;
- натиснути "Стати в чергу".
У вказаний в черзі час вам потрібно приїхати на пункт пропуску. Там ви пройдете перевірку та перетнете кордон.
З кінця минулого року систему тестували для водіїв вантажівок, а серпня вона доступна й для пасажирських перевезень. У майбутньому Мінінфраструктури розглядає можливість запуску електронної черги для легкових автомобілів.
Електронна черга для автобусів
Серед польських пунктів пропуску для автобусів.
- Ягодин — Дорогуськ (регулярні перевезення).
- Устилуг — Зосін.
- Краковець — Корчова.
- Шегині — Медика.
Електронна черга для вантажівок
Серед польських пунктів пропуску для вантажівок.
- Ягодин — Дорогуськ.
- Ягодин — Дорогуськ (товари 1-24 групи УКТЗЕД).
- Рава-Руська — Хребенне.
- Рава-Руська — Хребенне (товари 1-24 групи УКТЗЕД).
- Краковець — Корчова
- Краковець — Корчова (товари 1-24 групи УКТЗЕД).
- Устилуг — Зосін.
- Шегині — Медика.
- Нижанковичі — Мальховіце (для порожніх вантажівок).
Раніше ми писали, за що можуть покарати водія у Польщі. Також повідомляли, як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія.