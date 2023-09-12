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Электронная очередь для водителей на границе с Польшей: где и как работает

12 сентября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Электронная очередь для водителей на границе с Польшей: где и как работает
В будущем услугу электронной очереди распространят на легковушки. Фото: 24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В этом году начала работать е-очередь на украинско-польской границе. Как она работает и когда услугу расширят на легковые авто.

Об этом сообщил сайт Ukrainian in Poland.

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Что такое электронная очередь

Сервис, который помогает заранее стать в онлайн-очереди на границе и быстро пройти контроль. Когда водитель не успевает прибыть на границу в указанное время, он может однократно отсрочить свою очередь на 4, 6, 8 или 10 часов. Кроме этого, один раз можно изменить данные о водителе или транспорте, которым он управляет.

Как воспользоваться услугой

Бесплатно на сайте E-cherha требуется:

  • нажать кнопку "Встать в очередь";
  • зарегистрировать личный аккаунт в сервисе или войти, если он уже есть;
  • выбрать опцию "Автобусы" или "Грузовики";
  • выбрать пункт пропуска;
  • внести данные водителя, данные транспортного средства;
  • нажать "Встать в очередь".

В указанное в очереди время вам нужно приехать на пункт пропуска. Там вы пройдете проверку и пересечете границу.

С конца прошлого года систему тестировали для водителей грузовиков, а в августе она доступна и для пассажирских перевозок. В будущем Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска электронной очереди для легковых автомобилей.

Электронная очередь для автобусов

Среди польских пунктов пропуска для автобусов.

  • Ягодин — Дорогуск (регулярные перевозки).
  • Устилуг — Зосин.
  • Краковец — Корчева.
  • Шегини — Медика.

Электронная очередь для грузовиков

Среди польских пунктов пропуска для грузовиков.

  • Ягодин — Дорогуск.
  • Ягодин — Дорогуск (товары 1-24 группы УКТВЭД).
  • Рава-Русская — Хребенное.
  • Рава-Русская — Хребенное (товары 1-24 группы УКТВЭД).
  • Краковец — Корчева
  • Краковец — Корчева (товары 1-24 группы УКТВЭД).
  • Устилуг — Зосин.
  • Шегини — Медика.
  • Нижанковичи — Мальховице (для пустых грузовиков).

Ранее мы писали, за что могут наказать водителя в Польше. Также сообщалось, как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение.

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