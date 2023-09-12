Электронная очередь для водителей на границе с Польшей: где и как работает

В будущем услугу электронной очереди распространят на легковушки. Фото: 24tv.ua

В этом году начала работать е-очередь на украинско-польской границе. Как она работает и когда услугу расширят на легковые авто.

Об этом сообщил сайт Ukrainian in Poland.

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Что такое электронная очередь

Сервис, который помогает заранее стать в онлайн-очереди на границе и быстро пройти контроль. Когда водитель не успевает прибыть на границу в указанное время, он может однократно отсрочить свою очередь на 4, 6, 8 или 10 часов. Кроме этого, один раз можно изменить данные о водителе или транспорте, которым он управляет.

Как воспользоваться услугой

Бесплатно на сайте E-cherha требуется:

нажать кнопку "Встать в очередь";

зарегистрировать личный аккаунт в сервисе или войти, если он уже есть;

выбрать опцию "Автобусы" или "Грузовики";

выбрать пункт пропуска;

внести данные водителя, данные транспортного средства;

нажать "Встать в очередь".

В указанное в очереди время вам нужно приехать на пункт пропуска. Там вы пройдете проверку и пересечете границу.

С конца прошлого года систему тестировали для водителей грузовиков, а в августе она доступна и для пассажирских перевозок. В будущем Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска электронной очереди для легковых автомобилей.

Электронная очередь для автобусов

Среди польских пунктов пропуска для автобусов.

Ягодин — Дорогуск (регулярные перевозки).

Устилуг — Зосин.

Краковец — Корчева.

Шегини — Медика.

Электронная очередь для грузовиков

Среди польских пунктов пропуска для грузовиков.

Ягодин — Дорогуск.

Ягодин — Дорогуск (товары 1-24 группы УКТВЭД).

Рава-Русская — Хребенное.

Рава-Русская — Хребенное (товары 1-24 группы УКТВЭД).

Краковец — Корчева

Краковец — Корчева (товары 1-24 группы УКТВЭД).

Устилуг — Зосин.

Шегини — Медика.

Нижанковичи — Мальховице (для пустых грузовиков).

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