Электронная очередь для водителей на границе с Польшей: где и как работает
В этом году начала работать е-очередь на украинско-польской границе. Как она работает и когда услугу расширят на легковые авто.
Об этом сообщил сайт Ukrainian in Poland.
Что такое электронная очередь
Сервис, который помогает заранее стать в онлайн-очереди на границе и быстро пройти контроль. Когда водитель не успевает прибыть на границу в указанное время, он может однократно отсрочить свою очередь на 4, 6, 8 или 10 часов. Кроме этого, один раз можно изменить данные о водителе или транспорте, которым он управляет.
Как воспользоваться услугой
Бесплатно на сайте E-cherha требуется:
- нажать кнопку "Встать в очередь";
- зарегистрировать личный аккаунт в сервисе или войти, если он уже есть;
- выбрать опцию "Автобусы" или "Грузовики";
- выбрать пункт пропуска;
- внести данные водителя, данные транспортного средства;
- нажать "Встать в очередь".
В указанное в очереди время вам нужно приехать на пункт пропуска. Там вы пройдете проверку и пересечете границу.
С конца прошлого года систему тестировали для водителей грузовиков, а в августе она доступна и для пассажирских перевозок. В будущем Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска электронной очереди для легковых автомобилей.
Электронная очередь для автобусов
Среди польских пунктов пропуска для автобусов.
- Ягодин — Дорогуск (регулярные перевозки).
- Устилуг — Зосин.
- Краковец — Корчева.
- Шегини — Медика.
Электронная очередь для грузовиков
Среди польских пунктов пропуска для грузовиков.
- Ягодин — Дорогуск.
- Ягодин — Дорогуск (товары 1-24 группы УКТВЭД).
- Рава-Русская — Хребенное.
- Рава-Русская — Хребенное (товары 1-24 группы УКТВЭД).
- Краковец — Корчева
- Краковец — Корчева (товары 1-24 группы УКТВЭД).
- Устилуг — Зосин.
- Шегини — Медика.
- Нижанковичи — Мальховице (для пустых грузовиков).
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