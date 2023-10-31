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Як вберегти машину від сильного вітру та його наслідків, — лайфхаки

31 жовтня 2023 11:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Як вберегти машину від сильного вітру та його наслідків, — лайфхаки
Під час сильного вітру не варто залишати автомобіль у дворах, засаджених деревами з широкими кронами. Фото: ГУ ДСНС України у Чернігівській області
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Урагани, які здатні котити та перевертати автомобілі, в Україні трапляються не часто. А ось сильні пориви вітру, що можуть звалити на машину дерево, рекламний щит або навіть будівельний кран, трапляються восени досить часто.

Як поводитися водієві під час сильного вітру повідомив Auto24.

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  • паркуватися поблизу великих рекламних щитів та старих високих дерев;
  • залишати авто у дворах старих будинків, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками;
  • їздити вулицями, обабіч засадженим старими деревами з великими кронами.

Авто потрапило в зону обвалу дерева

  • Не потрібно одразу ж за всяку ціну намагатися швидко лишити небезпечну територію, подивіться, чи не спровокуєте ви через свої дії ДТП з набагато жахливішими наслідками.
  • Якщо на машину вже щось падає, пригніться в салоні якнайнижче, бо важкий ствол або конструкція можуть дуже сильно зім'яти дах авто та нашкодити вашому здоров'ю.

Автомобіль знаходиться під ураганним вітром

  • Сила вітру, яка близька до небезпечної, починає розгойдувати машину.
  • Коли поруч починають валитися дерева та злітати покрівлі з будинків, залишати салон автомобіля варто, якщо зовсім поруч є надійніший та безпечніший притулок.

Днями в Києві наслідками потужного вітру стали постраждалі люди, повалені дерева та пошкоджені автомобілі. Також ми повідомляли, як відшкодувати збитки, якщо дерево впало на ваш припаркований автомобіль.

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