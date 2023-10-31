Як вберегти машину від сильного вітру та його наслідків, — лайфхаки

Під час сильного вітру не варто залишати автомобіль у дворах, засаджених деревами з широкими кронами. Фото: ГУ ДСНС України у Чернігівській області

Урагани, які здатні котити та перевертати автомобілі, в Україні трапляються не часто. А ось сильні пориви вітру, що можуть звалити на машину дерево, рекламний щит або навіть будівельний кран, трапляються восени досить часто.

Як поводитися водієві під час сильного вітру повідомив Auto24.

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паркуватися поблизу великих рекламних щитів та старих високих дерев;

залишати авто у дворах старих будинків, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками;

їздити вулицями, обабіч засадженим старими деревами з великими кронами.

Авто потрапило в зону обвалу дерева

Не потрібно одразу ж за всяку ціну намагатися швидко лишити небезпечну територію, подивіться, чи не спровокуєте ви через свої дії ДТП з набагато жахливішими наслідками.

Якщо на машину вже щось падає, пригніться в салоні якнайнижче, бо важкий ствол або конструкція можуть дуже сильно зім'яти дах авто та нашкодити вашому здоров'ю.

Автомобіль знаходиться під ураганним вітром

Сила вітру, яка близька до небезпечної, починає розгойдувати машину.

Коли поруч починають валитися дерева та злітати покрівлі з будинків, залишати салон автомобіля варто, якщо зовсім поруч є надійніший та безпечніший притулок.

Днями в Києві наслідками потужного вітру стали постраждалі люди, повалені дерева та пошкоджені автомобілі. Також ми повідомляли, як відшкодувати збитки, якщо дерево впало на ваш припаркований автомобіль.