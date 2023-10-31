Как уберечь машину от сильного ветра и его последствий, — лайфхаки

Во время сильного ветра не стоит оставлять автомобиль во дворах, засаженных деревьями с широкими кронами. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области

Ураганы, способные катить и переворачивать автомобили, в Украине встречаются не часто. А вот сильные порывы ветра, которые могут свалить на машину дерево, рекламный щит или даже строительный кран, встречаются осенью довольно часто.

Как вести себя водителю во время сильного ветра сообщил Auto24.

Читайте также:

Чего не должен делать водитель во время сильного ветра

парковаться вблизи крупных рекламных щитов и старых высоких деревьев;

оставлять авто во дворах старых домов, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками;

ездить по улицам, по бокам засаженным старыми деревьями с большими кронами.

Авто попало в зону обвала дерева

Не нужно сразу любой ценой пытаться быстро оставить опасную территорию, посмотрите, не спровоцируете ли вы из-за своих действий ДТП с гораздо более ужасными последствиями.

Если на машину уже что-то падает, пригнитесь в салоне пониже, потому что тяжелый ствол или конструкция могут очень сильно смять крышу авто и навредить вашему здоровью.

Автомобиль находится под ураганным ветром

Сила ветра, близкая к опасной, начинает раскачивать машину.

Когда рядом начинают рушиться деревья и слетать кровли с домов, оставлять салон автомобиля стоит, если совсем рядом есть более надежное и безопасное убежище.

На днях в Киеве последствиями мощного ветра стали пострадавшие люди, сваленные деревья и поврежденные автомобили. Также мы сообщали, как возместить ущерб, если дерево упало на ваш припаркованный автомобиль.