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Как уберечь машину от сильного ветра и его последствий, — лайфхаки

31 октября 2023 11:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Как уберечь машину от сильного ветра и его последствий, — лайфхаки
Во время сильного ветра не стоит оставлять автомобиль во дворах, засаженных деревьями с широкими кронами. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Ураганы, способные катить и переворачивать автомобили, в Украине встречаются не часто. А вот сильные порывы ветра, которые могут свалить на машину дерево, рекламный щит или даже строительный кран, встречаются осенью довольно часто.

Как вести себя водителю во время сильного ветра сообщил Auto24.

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Чего не должен делать водитель во время сильного ветра

  • парковаться вблизи крупных рекламных щитов и старых высоких деревьев;
  • оставлять авто во дворах старых домов, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками;
  • ездить по улицам, по бокам засаженным старыми деревьями с большими кронами.

Авто попало в зону обвала дерева

  • Не нужно сразу любой ценой пытаться быстро оставить опасную территорию, посмотрите, не спровоцируете ли вы из-за своих действий ДТП с гораздо более ужасными последствиями.
  • Если на машину уже что-то падает, пригнитесь в салоне пониже, потому что тяжелый ствол или конструкция могут очень сильно смять крышу авто и навредить вашему здоровью.

Автомобиль находится под ураганным ветром

  • Сила ветра, близкая к опасной, начинает раскачивать машину.
  • Когда рядом начинают рушиться деревья и слетать кровли с домов, оставлять салон автомобиля стоит, если совсем рядом есть более надежное и безопасное убежище.

На днях в Киеве последствиями мощного ветра стали пострадавшие люди, сваленные деревья и поврежденные автомобили. Также мы сообщали, как возместить ущерб, если дерево упало на ваш припаркованный автомобиль.

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