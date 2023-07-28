Дерево упало на припаркованный автомобиль: кто должен возместить ущерб

Возмещать ущерб будет организация, на балансе которой находится поваленное дерево. Фото: УНИАН

Сильные ветры и бури, бушующие в последнее время в Украине, часто валят деревья и большие ветви, которые падают на авто и довольно серьезно повреждают их. Кто должен возмещать ремонт машины в таком случае?

Что нужно делать, сообщил Legalaid.

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1. Составление протокола

Свяжитесь с участковым для составления протокола. Важно запротоколировать все тщательно: осмотр транспортного средства, факт падения дерева и то, что оно не было спилено, срублено или свалено третьими лицами.

Проверьте, правильно ли участковый внес контактные и паспортные данные, регистрационный номер автомобиля, точный адрес места происшествия и его описание.

2. Поиск виновных

Относится ли дерево к объекту благоустройства? Кто ответственен за него или на балансе какого предприятия находятся зеленые насаждения?

Чтобы это выяснить, нужно направить запрос в орган местного самоуправления, в котором обязательно указать местоположение дерева, добавьте фото местности.

3. Поиск свидетелей

Может, кто-то видел, как дерево падало на ваше авто. Найдите этих свидетелей, запишите их данные. Их можно будет приобщить к делу в случае необходимости.

4. Досудебное урегулирование спора

Необходимо обратиться с досудебной претензией к организации, на балансе которой находится дерево. В претензии предложить добровольно компенсировать вам ущерб.

5. Судебное урегулирование дела

Если вам отказали, обращайтесь с позывным заявлением в суд по месту происшествия. Вот здесь вам пригодятся и свидетели, и собранные документы:

копия протокола;

фото местности;

копия досудебной претензии;

ответ на досудебную претензию.

После получения положительного судебного решения, получите исполнительное письмо для принудительного исполнения решения через государственного или частного исполнителя.

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