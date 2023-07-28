Дерево впало на припаркований автомобіль: хто має відшкодувати збитки

Відшкодовувати збитки буде організація, на балансі якої перебуває повалене дерево. Фото: УНІАН

Сильні вітри та бурі, котрі вирують останнім часом в Україні часто валять дерева та великі гілки, які доволі падають на авто та доволі серйозно шкодять їх. Хто має відшкодовувати вам ремонт машини у такому випадку.

Що потрібно робити, повідомив Legalaid.

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1. Складання протоколу

Зв'яжіться з дільничним для складання протоколу. Важливо запротоколювати все найретельніше: огляд транспортного засобу, факт падіння дерева й те, що воно не було спиляне, зрубане або звалене третіми особами.

Перевірте, чи правильно дільничний вніс контактні та паспортні дані, реєстраційний номер автомобіля, точну адресу місця події та її опис.

2. Пошук винних

Чи належить дерево до об’єкта благоустрою? Хто відповідальна особа або на балансі якого підприємства перебувають зелені насадження?

Щоб це з'ясувати, потрібно направити запит до органу місцевого самоврядування, в якому обов’язково зазначити місце розташування дерева, додайте фото місцевості.

3. Пошук свідків

Може, хтось бачив, як дерево падало на ваше авто. Знайдіть цих свідків, занотуйте їхні дані. Їх можна буде долучити до справи у разі необхідності.

4. Досудове врегулювання спору

Необхідно звернутися з досудовою претензією до організації, на балансі якої обліковується дерево. У претензії запропонувати добровільно компенсувати вам збитки.

5. Судове врегулювання справи

Якщо вам відмовили, звертайтеся з позивною заявою до суду за місцем події. Ось тут вам згодяться й свідки, й зібрані документи:

копія протоколу;

фото місцевості;

копія досудової претензії;

відповідь на досудову претензію.

Після отримання позитивного судового рішення отримайте виконавчий лист для примусового виконання рішення через державного чи приватного виконавця.

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