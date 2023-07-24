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Яку відповідальність несе водій, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП

24 липня 2023 11:33
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП
Пасажир на задньому сидінні має обов'язково користуватися паском безпеки. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За правилами дорожнього руху в Україні, водій не має право починати рух, якщо бодай хтось з пасажирів не пристебнутий. Пам'ятайте, якщо поліція під час оформлення ДТП отримає докази, що пасажир не був пристебнутий, то водій може потрапити за ґрати, залежно від наслідків аварії, на термін від 3 до 10 років.

За деякими даними, в Україні пристібається лише 15% водіїв, а, для порівняння, у Франції — 99%. Статистики щодо українських пасажирів не було, але здається, що цей відсоток не набагато більший, ніж у водіїв.

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Ризики непристебнутих водіїв та пасажирів

Щоб обдурити системи нагадування про ремені безпеки, українські водії часто вставляють замість паска дешеві заглушки, вартістю кілька десятків гривень. Система безпеки гадає, що водій та пасажир на передньому сидінні пристебнуті, тому у разі ДТП, подушка безпеки спрацьовує. Й у найгіршому випадку ламає шиї невдахам.

Не пристебнутий пасажир на задньому сидінні гине сам та травмує, або навіть вбиває людей з передніх сидінь.

Штрафи за непристебнутий пасок безпеки

  • невикористання паска карається штрафом 510 грн;
  • невикористання паска у разі ДТП карається штрафом від 2,4 тис. до 8,5 тис. грн.

Водій також сплачує штраф, якщо його пасажири не пристебнуті. Так, якщо чотири пасажири не пристебнуті пасками безпеки, водія оштрафують на 2,4 тис. грн.

Наразі у Верховній Раді на розгляді є законопроєкт, який передбачає звільнення водія від відповідальності за пасажирів. Пропонується штрафувати саме пасажирів, які не дотримуються правила використання паска безпеки.

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