Ответственность водителя, если пассажир был непристегнут во время ДТП

Пассажир на заднем сиденье должен обязательно пользоваться поясом безопасности. Фото: freepik

По правилам дорожного движения в Украине, водитель не имеет права начинать движение, если хоть кто-то из пассажиров не пристегнут. Помните, если полиция при оформлении ДТП получит доказательства, что пассажир не был пристегнут, водитель может попасть за решетку, в зависимости от последствий аварии, на срок от 3 до 10 лет.

По некоторым данным, в Украине пристегивается всего 15% водителей, а для сравнения, во Франции — 99%. Статистики по украинским пассажирам не было, но кажется, что этот процент не намного больше, чем у водителей.

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Риски не пристегнутых водителей и пассажиров

Чтобы обмануть системы напоминания о ремнях безопасности, украинские водители часто вставляют вместо пояса дешевые заглушки стоимостью несколько десятков гривен. Система безопасности считает, что водитель и пассажир на переднем сиденье пристегнуты, поэтому в случае ДТП подушка безопасности срабатывает. И в самом худшем случае ломает шеи неудачникам.

Не пристегнутый пассажир на заднем сидении гибнет сам и травмирует или даже убивает людей с передних сидений.

Штрафы за не пристегнутый ремень безопасности

неиспользование ремня карается штрафом 510 грн;

неиспользование ремня в случае ДТП карается штрафом от 2,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Водитель также платит штраф, если его пассажиры не пристегнуты. Так, если четыре пассажира не пристегнуты ремнями безопасности, водителя оштрафуют на 2,4 тыс. грн.

Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий освобождение водителя от ответственности за пассажиров. Предлагается штрафовать именно пассажиров, которые не соблюдают правила использования ремня безопасности.