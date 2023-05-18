Курси в автошколах України: яка вартість навчання

Чоловік, який вчиться водити машину з інструктором. Фото: УНІАН

В Україні щороку приблизно 400 тисяч осіб отримує водійське посвідчення. Для того, щоб їздити на автомобілі потрібно пройти курси автошколі та скласти відповідні іспити в сервісному центрі МВС. Як проходить весь процес та що потрібно знайти майбутнім водіям?

Про це інформує Finance.ua.

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Вартість в Україні водійських курсів

Вартість навчання для майбутніх водіїв залежить від області, автошколи та кількості практичних занять. У декотрих автошколах пальне для практики оплачується окремо. Також автошколи перед складанням екзаменів пропонують "страхування". Аби у процесі не виникло жодних непередбачуваних ускладнень. Вартість такої послуги залежить насамперед від її форми: колективної, на всю групу, або ж індивідуальної.

Навчальний процес поділяється на теоретичну частину та практичну. Нерідко ПДР викладають онлайн, пропонуючи як додатковий сервіс чат підтримки. Такий курс коштує у межах 5-7 тисяч гривень, а оффлайн навчання на одну тисячу дорожче. Практичну ж частину можна умовно розділити на чотири програми: мінімальну, базову, стандартну та розширену.

Мінімальний курс передбачає 20 практичних занять по 45 хвилин і підходить вона для тих, хто вже має водійське посвідчення, але не має достатнього досвіду. Коштує такий курс у середньому 13 тисяч гривень.

Базова програма містить в собі 30 занять і підходить для водіїв із середніми навичками керування автомобілем. Середня вартість близько 16 тисяч гривень.

Стандартний курс — це 40 практичних занять за 19 тисяч гривень.

У розширеній програмі все не так легко, адже все залежать від автошколи. Це може бути 50 і більше уроків з водіння, декотрі школи пропонують безлімітні практичні заняття та поглиблене вивчення теоретичної частини. Вартість такого навчання в Україні від 20 тисяч гривень.

Також окремо можна замовити додаткові практичні заняття. Зазвичай таке заняття триває 90 хвилин, а коштує від 800 грн для седанів і від однієї тисячі гривень для кросоверів.

Відповідно до законодавства України, щоб отримати посвідчення водія, навчання теорії має тривати не менше ніж 63 години, а уроки водіння не менше 20 занять.

Складання іспиту

Теоретичний іспит складається в будь-якому зручному для вас сервісному центрі МВС. Вартість складання іспиту — 13 гривень. Щоб його скласти вам необхідно мати при собі:

паспорт

копію ідентифікаційного коду

медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.

Перездати екзамен з теорії можна мінімум через 5 днів після попередньої спроби. Наразі в Україні кількість проходження іспиту з теоретичної частини не обмежена.

Вартість практичного іспиту також коштує 13 гривень. Однак він обмежений трьома спробами. Якщо водій їх провалить, перездати можна буде лише після повторного проходження курсів в автошколі.

Також щоб отримати посвідчення водія, треба сплатити за бланки. Вартість якої 254 гривні.

Саме на практичному іспиті включається "страховка", яку пропонують в автошколах. Вартість цієї послуги не змінюється вже кілька років — 200-300 доларів США. За ці кошти майбутній водій буде крутити тільки кермо, адже педалі та коробку передач на себе візьме інструктор. Камера, яка фіксує іспит, направлена тільки на верхню частину тулуба водія, тому все що відбувається знизу вона не фіксує. Інспектор, який сидить позаду і нічого не помічає, також входить у вартість "страховки".

Один з учнів розповів, що його двічі навмисно "валили" на практичному іспиті. На третій раз, коли він уже заплатив, іспит одразу ж вдалося скласти. До того ж самостійно, без допомоги інструктора.

Приблизна сума

У Києві, очевидно, вищі ціни, ніж в інших областях України. Тому вартість повного проходження до отримання водійських прав приблизно така:

теорія і практика в автошколі близько 19 тис. грн;

медична довідка — 450 грн;

іспити з теорії та практики — 26 грн;

бланкова продукція за посвідчення водія — 254 грн;

"страховка" для успішного складання іспитів — 7500 грн.

Підсумовуючи — це 27 тис. 230 грн. А по часу це займе близько 2-3 місяців.

Нагадаємо, що 14 травня, в Україні набув чинності закон про зміни при перереєстрації транспортних засобів. Нові власники можуть залишити закріплені за автомобілем номерні знаки.