Курсы в автошколах Украины: какова стоимость обучения

Человек, который учится водить машину с инструктором. Фото: УНИАН

В Украине ежегодно около 400 тысяч человек получает водительское удостоверение. Для того чтобы ездить на автомобиле нужно пройти курсы автошколы и сдать соответствующие экзамены в сервисном центре МВД. Как проходит весь процесс и что нужно найти будущим водителям?

Об этом информирует Finance.ua.

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Стоимость в Украине водительских курсов

Стоимость обучения для будущих водителей зависит от области, автошколы и количества практических занятий. В некоторых автошколах горючее для практики оплачивается отдельно. Также автошколы перед сдачей экзаменов предлагают "страхование". Чтобы в процессе не возникло никаких непредсказуемых осложнений. Стоимость такой услуги зависит прежде всего от ее формы: коллективной, на всю группу или индивидуальной.

Учебный процесс делится на теоретическую часть и практическую. Нередко ПДД преподают онлайн, предлагая в качестве дополнительного сервиса чат поддержки. Такой курс стоит в пределах 5-7 тысяч гривен, а оффлайн обучение на одну тысячу дороже. Практическую часть можно условно разделить на четыре программы: минимальную, базовую, стандартную и расширенную.

Минимальный курс предусматривает 20 практических занятий по 45 минут и подходит для тех, кто уже имеет водительское удостоверение, но не имеет достаточного опыта. Стоит такой курс в среднем 13 тысяч гривен.

Базовая программа включает в себя 30 занятий и подходит для водителей со средними навыками вождения. Средняя стоимость около 16 тысяч гривен.

Стандартный курс — это 40 практических занятий за 19 тысяч гривен.

В расширенной программе все не так-то легко, ведь все зависят от автошколы. Это может быть 50 и более уроков вождения, некоторые школы предлагают безлимитные практические занятия и углубленное изучение теоретической части. Стоимость такого обучения в Украине составляет от 20 тысяч гривен.

Также можно заказать дополнительные практические занятия. Обычно такое занятие длится 90 минут, а стоит от 800 грн. для седанов и от одной тысячи гривен для кроссоверов.

Согласно законодательству Украины, чтобы получить удостоверение водителя, обучение теории должно длиться не менее 63 часов, а уроки вождения не менее 20 занятий.

Сдача экзамена

Теоретический экзамен сдается в любом удобном для вас сервисном центре МВД. Стоимость сдачи экзамена — 13 гривен. Чтобы его сложить вам необходимо иметь при себе:

паспорт

копию идентификационного кода

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

Сдать экзамен по теории можно минимум через 5 дней после предыдущей попытки. В настоящее время в Украине количество прохождения экзамена по теоретической части не ограничено.

Стоимость практического экзамена тоже стоит 13 гривен. Однако он ограничен тремя попытками. Если водитель их провалит, пересдать можно только после повторного прохождения курсов в автошколе.

Также, чтобы получить водительское удостоверение, нужно оплатить бланки. Стоимость которой 254 гривны.

Именно на практическом экзамене включается страховка, которую предлагают в автошколах. Стоимость этой услуги не меняется уже несколько лет — 200-300 долларов США. За эти средства будущий водитель будет крутить только руль, ведь педали и коробку на себя возьмет инструктор. Камера, фиксирующая экзамен, направлена только на верхнюю часть туловища водителя, поэтому происходящее снизу она не фиксирует. Инспектор, сидящий сзади и ничего не замечающий, также входит в стоимость "страховки".

Один из учеников рассказал, что его дважды намеренно "валили" на практическом экзамене. На третий раз, когда он уже заплатил, экзамен сразу же сдали. К тому же без помощи инструктора.

Приблизительная сумма

В Киеве, очевидно, выше цены, чем в других областях Украины. Поэтому стоимость полного прохождения до получения водительских прав примерно такова:

теория и практика в автошколе около 19 тыс. Грн;

медицинская справка — 450 грн;

экзамены по теории и практике — 26 грн;

бланковая продукция за водительское удостоверение — 254 грн;

"страховка" для успешной сдачи экзаменов — 7500 грн.

Суммируя — это 27 тыс. 230 грн. А по времени это займет около 2-3 месяцев.

Напомним, что 14 мая в Украине вступил в силу закон об изменениях при перерегистрации транспортных средств. Новые владельцы могут оставить закрепленные за автомобилем номерные знаки.