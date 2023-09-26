Ціни на пальне 26 вересня — мережі АЗС підвищили вартість бензину

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вівторок, 26 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни. Подорожчали всі види бензинів та дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 26 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 26 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,51 грн/л;

А-95 — 54,71 грн/л;

А-92 — 52,75 грн/л;

дизельне пальне — 54,63 грн/л;

скраплений газ — 25,64 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,15 грн/л,

А-95 — за 54,37 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,20 грн/л.

Інші види палива:

дизпальне продавали за 54,14 грн/л,

а також автогаз — 25,31 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 26 вересня

26 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.

Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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