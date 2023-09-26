Цены на топливо 26 сентября – сети АЗС повысили стоимость бензина

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во вторник, 26 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены. Подорожали все виды бензинов и дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе сегодня, 26 сентября, вас интересует больше всего:

Цены на топливо, на АЗС 26 сентября

По информации мониторингового портала, 26 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,51 грн/л;

А-95 — 54,71 грн/л;

А-92 — 52,75 грн/л;

дизельное топливо — 54,63 грн/л;

сжиженный газ — 25,64 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,15 грн/л,

А-95 — за 54,37 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,20 грн/л.

Другие виды топлива:

дизтопливо продавали по 54,14 грн/л,

а также автогаз — 25,31 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 26 сентября

26 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.

Наименьшие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Больше об авто

Напомним, ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не следует глушить мотор авто.

Ранее сообщалось, что эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" топлива. Это может существенно повлиять на качество самого бензина. Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95.