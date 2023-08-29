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На аукціон виставили унікальний Porsche 911: за скільки хочуть продати

29 серпня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На аукціон виставили унікальний Porsche 911: за скільки хочуть продати
Унікальний Porsche 911. Фото: Gooding & Company
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукціон Gooding & Company виставили дуже рідкісний автомобіль Porsche 911 Club Coupe 2012 року випуску. За нього хочуть отримати 412 000 доларів.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому. 

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Повідомляється, що загалом було побудовано 13 таких спорткарів.

Ця версія вирізняється незвичайним кольором кузова Family Green. Його неможливо замовити навіть через програму автовиробника Paint to Sample. Цей спорткар також відрізняється унікальним інтер'єром у кольорі Espresso.

Спорткар оснащений 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 430 к.с.

Попередня оцінка Porsche 911 Club Coupe становить від 349 000 до 412 000 доларів.

Торги почнуться вже 1 вересня.

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Нагадаємо, у 2023 році поліція Львова уклала щонайменше дев'ять угод про закупівлю автомобілів. Загальна вартість нових службових авто сягає понад 10 мільйонів гривень.

Виходячи з тендерної документації, нерідко єдиним учасником, а, відповідно, і переможцем у конкурсах є одна і та ж фірма. У січні цей золотий квиток витягнула львівська компанія "Ю.Р.К." — за один автомобіль учасник тендеру запропонував ціну 791 400 гривень, що було навіть нижче очікуваної вартості.

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