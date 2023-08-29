На аукціон виставили унікальний Porsche 911: за скільки хочуть продати

Унікальний Porsche 911. Фото: Gooding & Company

На аукціон Gooding & Company виставили дуже рідкісний автомобіль Porsche 911 Club Coupe 2012 року випуску. За нього хочуть отримати 412 000 доларів.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому.

Читайте також:

Продаж автомобіля Porsche 911

Повідомляється, що загалом було побудовано 13 таких спорткарів.

Ця версія вирізняється незвичайним кольором кузова Family Green. Його неможливо замовити навіть через програму автовиробника Paint to Sample. Цей спорткар також відрізняється унікальним інтер'єром у кольорі Espresso.

Спорткар оснащений 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 430 к.с.

Попередня оцінка Porsche 911 Club Coupe становить від 349 000 до 412 000 доларів.

Торги почнуться вже 1 вересня.



1 / 2

Нагадаємо, у 2023 році поліція Львова уклала щонайменше дев'ять угод про закупівлю автомобілів. Загальна вартість нових службових авто сягає понад 10 мільйонів гривень.

Виходячи з тендерної документації, нерідко єдиним учасником, а, відповідно, і переможцем у конкурсах є одна і та ж фірма. У січні цей золотий квиток витягнула львівська компанія "Ю.Р.К." — за один автомобіль учасник тендеру запропонував ціну 791 400 гривень, що було навіть нижче очікуваної вартості.