На аукцион выставили уникальный Porsche 911: за сколько хотят продать
На аукцион Gooding & Company выставили очень редкий автомобиль Porsche 911 Club Coupe 2012 выпуска. За него хотят получить 412 тысяч долларов.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Продажа автомобиля Porsche 911
Известно, что в общей сложности было произведено 13 таких спорткаров.
Эта версия отличается необычным цветом кузова Family Green. Его невозможно заказать даже из-за программы автопроизводителя Paint to Sample. Этот спортивный автомобиль также отличается неповторимым интерьером в цвете Espresso.
Спорткар оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 430 л.с.
Предварительная оценка Porsche 911 Club Coupe составляет от 349 000 до 412 000 долларов.
Торги начнутся уже 1 сентября.
Напомним, в 2023 году полиция Львова заключила, по меньшей мере, девять соглашений о закупке автомобилей. Общая стоимость новых служебных автомобилей составляет более 10 миллионов гривен.
Исходя из тендерной документации, нередко единственным участником, а соответственно и победителем в конкурсах является одна и та же фирма. В январе этот золотой билет вытащила львовская компания "Ю.Р.К." — за один автомобиль участник тендера предложил цену 791 400 гривен, что было ниже ожидаемой стоимости.