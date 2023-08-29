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На аукцион выставили уникальный Porsche 911: за сколько хотят продать

29 августа 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На аукцион выставили уникальный Porsche 911: за сколько хотят продать
Уникальный Porsche 911. Фото: Gooding &amp; Company
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукцион Gooding & Company выставили очень редкий автомобиль Porsche 911 Club Coupe 2012 выпуска. За него хотят получить 412 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Известно, что в общей сложности было произведено 13 таких спорткаров.

Эта версия отличается необычным цветом кузова Family Green. Его невозможно заказать даже из-за программы автопроизводителя Paint to Sample. Этот спортивный автомобиль также отличается неповторимым интерьером в цвете Espresso.

Спорткар оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 430 л.с.

Предварительная оценка Porsche 911 Club Coupe составляет от 349 000 до 412 000 долларов.

Торги начнутся уже 1 сентября.

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Напомним, в 2023 году полиция Львова заключила, по меньшей мере, девять соглашений о закупке автомобилей. Общая стоимость новых служебных автомобилей составляет более 10 миллионов гривен.

Исходя из тендерной документации, нередко единственным участником, а соответственно и победителем в конкурсах является одна и та же фирма. В январе этот золотой билет вытащила львовская компания "Ю.Р.К." — за один автомобиль участник тендера предложил цену 791 400 гривен, что было ниже ожидаемой стоимости.

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