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Great Wall выпустит мощный 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6: что известно

28 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Great Wall Shanhai Poer 6×6: что известно о мощном 6-колесном пикапе
Shanhai Poer 6×6 будет стоить дешевле аналогичных гигантов западного производства. Фото: autohome.com.cn
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Китайская компания Great Wall в 2024 году выпустит новую флагманскую модель Shanhai Poer 6x6. Большой 6-колесный пикап еще тестируют, но изображения машины уже попали в сеть.

Рисунки опубликовал сайт Autohome.

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Что известно о Shanhai Poer 6×6

  • Авто будет иметь 9-ступенчатую автоматическую КПП.
  • На пикапе будет полный привод с понижающей передачей и 5 блокированным дифференциалом.
  • Подвеску авто усилят и установят внедорожные амортизаторы K-Man.
  • Вес авто: 3500 кг.
  • Под капотом будет гибридная силовая установка с 3л 360-сильной турбо шестеркой и электромотором.
  • Мощность: 500 л.с.
  • Длина пикапа: более 6 метров.
Shanhai Poer 6×6 представляет собой несколько видоизмененную серийную версию концепт-кара Cyber Pickup, который показали весной 2023 года на Шанхайском автошоу. Фото: autohome.com.cn

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