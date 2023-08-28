Great Wall Shanhai Poer 6×6: что известно о мощном 6-колесном пикапе

Shanhai Poer 6×6 будет стоить дешевле аналогичных гигантов западного производства. Фото: autohome.com.cn

Китайская компания Great Wall в 2024 году выпустит новую флагманскую модель Shanhai Poer 6x6. Большой 6-колесный пикап еще тестируют, но изображения машины уже попали в сеть.

Рисунки опубликовал сайт Autohome.

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Авто будет иметь 9-ступенчатую автоматическую КПП.

На пикапе будет полный привод с понижающей передачей и 5 блокированным дифференциалом.

Подвеску авто усилят и установят внедорожные амортизаторы K-Man.

Вес авто: 3500 кг.

Под капотом будет гибридная силовая установка с 3л 360-сильной турбо шестеркой и электромотором.

Мощность: 500 л.с.

Длина пикапа: более 6 метров.

Shanhai Poer 6×6 представляет собой несколько видоизмененную серийную версию концепт-кара Cyber Pickup, который показали весной 2023 года на Шанхайском автошоу. Фото: autohome.com.cn

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