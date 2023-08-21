Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Fisker представила стильного конкурента Tesla Cybertruck: подробности arrow

Fisker представила стильного конкурента Tesla Cybertruck: подробности

21 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Fisker представила стильного конкурента Tesla Cybertruck: подробности
Производство пикапа Fisker Alaska должно начаться в первом квартале 2025 года. Фото: carbuzz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Американская компания Fisker раскрыла дополнительные подробности своего нового электрического пикапа Alaska. Его позиционируют как "самый устойчивый пикап в мире" и снабдили многими инновациями.

Об этом написал Carbuzz.

Читайте также:

Основные характеристики Fisker Alaska

  • Имеет два аккумулятора на 75 кВт-ч и 113 кВт-ч.
  • Колеса в 20- и 22-дюймовых конфигурациях.
  • Запас хода от 370 км до 547 км на одном заряде, в зависимости от модели.
  • Разгон от 0 до 100 км/ч от 3,9 до 7,2 с, в зависимости от конфигурации.

Длина Alaska 5304 мм, что меньше, чем у конкурентов. Но он имеет "перегородку Гудини", благодаря которой можно расширять грузовое пространство с 1372 до 2286 мм. При этом задние сиденья складываются в специальный отсек, появившийся в результате разумного расположения аккумуляторов на платформе.

Особенности салона Fisker Alaska

  • Имеет самый большой держатель для чашки в мире.
  • Предусмотрен крепеж для ковбойской шляпы.
  • Есть пассажирский поддон с держателем для планшета.
  • Есть места для хранения фонариков, ручек и рабочих перчаток.
Самый большой держатель для чашки в мире. Фото: carbuzz
Крепление для ковбойской шляпы. Фото: carbuzz

"Alaska разрывает с условностями. Автомобиль не вписывается в ни один из существующих сегментов, ведь сочетает в себе черты среднеразмерного пикапа с возможностями полноразмерного благодаря инновационной конструкции расширяемого кузова", — подчеркнул гендиректор компании Fisker Хенрик Фискер.

Цена и доступность Alaska

  • Ожидаемая цена в США — 45,4 тыс. долларов. Это дешевле любого другого электрического грузовика.
  • Fisker уже принимает предварительные заказы с предоплатой в 250 долларов.
  • Производство пикапа должно начаться в первом квартале 2025 года.

Ранее мы писали, что в США выпустили мощного соперника электрокара Tesla Model S Plaid. Также сообщали о ценах и доступности подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз