Fisker представила стильного конкурента Tesla Cybertruck: подробности

Производство пикапа Fisker Alaska должно начаться в первом квартале 2025 года. Фото: carbuzz

Американская компания Fisker раскрыла дополнительные подробности своего нового электрического пикапа Alaska. Его позиционируют как "самый устойчивый пикап в мире" и снабдили многими инновациями.

Об этом написал Carbuzz.

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Основные характеристики Fisker Alaska

Имеет два аккумулятора на 75 кВт-ч и 113 кВт-ч.

Колеса в 20- и 22-дюймовых конфигурациях.

Запас хода от 370 км до 547 км на одном заряде, в зависимости от модели.

Разгон от 0 до 100 км/ч от 3,9 до 7,2 с, в зависимости от конфигурации.

Длина Alaska 5304 мм, что меньше, чем у конкурентов. Но он имеет "перегородку Гудини", благодаря которой можно расширять грузовое пространство с 1372 до 2286 мм. При этом задние сиденья складываются в специальный отсек, появившийся в результате разумного расположения аккумуляторов на платформе.

Особенности салона Fisker Alaska

Имеет самый большой держатель для чашки в мире.

Предусмотрен крепеж для ковбойской шляпы.

Есть пассажирский поддон с держателем для планшета.

Есть места для хранения фонариков, ручек и рабочих перчаток.

Самый большой держатель для чашки в мире. Фото: carbuzz

Крепление для ковбойской шляпы. Фото: carbuzz

"Alaska разрывает с условностями. Автомобиль не вписывается в ни один из существующих сегментов, ведь сочетает в себе черты среднеразмерного пикапа с возможностями полноразмерного благодаря инновационной конструкции расширяемого кузова", — подчеркнул гендиректор компании Fisker Хенрик Фискер.

Цена и доступность Alaska

Ожидаемая цена в США — 45,4 тыс. долларов. Это дешевле любого другого электрического грузовика.

Fisker уже принимает предварительные заказы с предоплатой в 250 долларов.

Производство пикапа должно начаться в первом квартале 2025 года.

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