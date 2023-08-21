Fisker представила стильного конкурента Tesla Cybertruck: подробиці

Виробництво пікапа Fisker Alaska має розпочатися в першому кварталі 2025 року. Фото: carbuzz

Американська компанія Fisker розкрила додаткові подробиці свого нового електричного пікапа Alaska. Його позиціонують як "найстійкіший пікап у світі" та оздобили багатьма інноваціями.

Про це написав Carbuzz.

Читайте також:

Основні характеристики Fisker Alaska

Має два акумулятори на 75 кВт-год та 113 кВт-год.

Колеса у 20- та 22-дюймових конфігураціях.

Запас ходу від 370 км до 547 км на одному заряді, залежно від моделі.

Розгін від 0 до 100 км/год від 3,9 с до 7,2 с, в залежності від конфігурації.

Довжина Alaska 5304 мм, що менше, ніж у конкурентів. Але він має "перегородку Гудіні", завдяки якій можна розширювати вантажний простір з 1372 до 2286 мм. При цьому задні сидіння складаються в спеціальний відсік, який з'явився через розумне розташування акумуляторів на платформі.

Особливості салону Fisker Alaska

Має найбільший тримач для чашки у світі.

Передбачене кріплення для ковбойського капелюха.

Є пасажирський піддон з тримачем для планшета.

Є місця для зберігання ліхтариків, ручок та робочих рукавичок.

Найбільший тримач для чашки у світі. Фото: carbuzz

Кріплення для ковбойського капелюха. Фото: carbuzz

"Alaska розриває з умовностями. Авто не вписується в жоден з існуючих сегментів, адже поєднує в собі риси середньорозмірного пікапа з можливостями повнорозмірного завдяки інноваційній конструкції розширюваного кузова", — підкреслив гендиректор компанії Fisker Хенрік Фіскер.

Ціна та доступність Alaska

Очікувана ціна в США — 45,4 тис. доларів. Це дешевше за будь-яку іншу електричну вантажівку.

Fisker вже приймає попередні замовлення з передоплатою у 250 доларів.

Виробництво пікапа має розпочатися в першому кварталі 2025 року.

Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.