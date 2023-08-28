Great Wall Shanhai Poer 6×6: що відомо про потужний 6-колесний пікап

Great Wall випустить потужний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6: що відомо
28 серпня 2023 21:45
Shanhai Poer 6×6 коштуватиме дешевше за аналогічні гіганти західного виробництва. Фото: autohome.com.cn
Китайська компанія Great Wall у 2024 році випустить нову флагманську модель Shanhai Poer 6×6. Величезний 6-колісний пікап ще тестують, але зображення машини вже потрапили у мережу.
Малюнки опублікував сайт Autohome.
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Що відомо про Shanhai Poer 6×6
- Авто матиме 9-ступінчастою автоматичною КПП.
- На пікапі буде повний привод зі знижувальною передачею і 5 блокованим диференціалом.
- Підвіску авто підсилять та встановлять позашляхові амортизатори K-Man.
- Вага авто: 3500 кг.
- Під капотом буде гібридна силова установка з 3 л 360-сильною турбошісткою та електромотором.
- Потужність: 500 к.с.
- Довжина пікапа: понад 6 метрів.
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