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Great Wall випустить потужний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6: що відомо

28 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Great Wall Shanhai Poer 6×6: що відомо про потужний 6-колесний пікап
Shanhai Poer 6×6 коштуватиме дешевше за аналогічні гіганти західного виробництва. Фото: autohome.com.cn
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Китайська компанія Great Wall у 2024 році випустить нову флагманську модель Shanhai Poer 6×6. Величезний 6-колісний пікап ще тестують, але зображення машини вже потрапили у мережу.

Малюнки опублікував сайт Autohome.

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Що відомо про Shanhai Poer 6×6

  • Авто матиме 9-ступінчастою автоматичною КПП.
  • На пікапі буде повний привод зі знижувальною передачею і 5 блокованим диференціалом.
  • Підвіску авто підсилять та встановлять позашляхові амортизатори K-Man.
  • Вага авто: 3500 кг.
  • Під капотом буде гібридна силова установка з 3 л 360-сильною турбошісткою та електромотором.
  • Потужність: 500 к.с.
  • Довжина пікапа: понад 6 метрів.
Shanhai Poer 6×6 є трохи видозміненою серійною версією концепт-кара Cyber Pickup, який показали весною 2023 року на Шанхайському автошоу. Фото: autohome.com.cn

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