Great Wall Shanhai Poer 6×6: що відомо про потужний 6-колесний пікап

Shanhai Poer 6×6 коштуватиме дешевше за аналогічні гіганти західного виробництва. Фото: autohome.com.cn

Китайська компанія Great Wall у 2024 році випустить нову флагманську модель Shanhai Poer 6×6. Величезний 6-колісний пікап ще тестують, але зображення машини вже потрапили у мережу.

Малюнки опублікував сайт Autohome.

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Авто матиме 9-ступінчастою автоматичною КПП.

На пікапі буде повний привод зі знижувальною передачею і 5 блокованим диференціалом.

Підвіску авто підсилять та встановлять позашляхові амортизатори K-Man.

Вага авто: 3500 кг.

Під капотом буде гібридна силова установка з 3 л 360-сильною турбошісткою та електромотором.

Потужність: 500 к.с.

Довжина пікапа: понад 6 метрів.

Shanhai Poer 6×6 є трохи видозміненою серійною версією концепт-кара Cyber Pickup, який показали весною 2023 року на Шанхайському автошоу. Фото: autohome.com.cn

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