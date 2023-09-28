На українських АЗС підроблюють пальне: як виявити "бодягу"

Чоловік заправляє авто. Фото: google.com

На українських АЗС збільшився обсяг підробленого бензину А-95. Фахівці розповіли, що саме додають заправки до низькоякісного бензину та як визначити підробку.

Результат досліджень оприлюднив "Інститут споживчих експертиз".

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На українських АЗС підроблюють пальне

Зазначається, що зростання обсягу підробленого пального на АЗС пов'язане з введенням довоєнних податків на автопаливо. Українці ризикують та купують низькоякісний бензин з метою заощадити гроші.

"Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у гуртових трейдерів. Це явна ознака того, що ріка контрафакту починає виходити з берегів. Повернення податків і, відповідно, збільшення вартості пального в роздробі штовхають споживачів до торговців неякісним бензином. Усе ж таки різниця в кілька гривень на літрі є серйозним аргументом для багатьох водіїв", — зазначили фахівці.

Для перевірки якості бензину збирали зразки на найбільших АЗС по всій Україні, включаючи провідні компанії й невеликі мережі. В Інституті зазначили, що третина "мала суттєві порушення якості".

Як визначити, що бензин підроблений

У підробленому бензині, крім низького октанового числа, виявлено збільшення кількості кисневмісних сполук, зокрема біоетанолу (спирт), ізопропілового спирту та простих ефірів, що призводить до підвищеного споживання пального. Також зафіксували високий вміст сірки та бензолу, останній з яких може бути небезпечним і призвести до нагару та перегріву двигуна.

"В разі величезної кількості бензолу — проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. По суті, як і практично гарантована поломка автомобіля", — заявили експерти.

Вони пояснили, що підроблене пальне можна впізнати за наступними ознаками при його регулярному використанні:

втрата потужності автомобіля, що призводить до несправності під час поїдки;

погано запускатиметься авто;

постійна і глибока детонація та сильне трясіння двигуна;

збільшення витрати пального тощо.

Нагадаємо, що в середу, 27 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни на деякі види бензинів. Не змінились у вартості автомобільний газ та бензин марки А-95+.