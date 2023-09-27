Ціни на пальне 27 вересня — на АЗС знову подорожчали бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У середу, 27 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни на деякі види бензинів. Не змінились у вартості автомобільний газ та бензин марки А-95+.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 27 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 27 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,51 грн/л;

А-95 — 54,74 грн/л;

А-92 — 52,81 грн/л;

дизельне пальне — 54,67 грн/л;

скраплений газ — 25,64 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,17 грн/л,

А-95 — 54,41 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,25 грн/л.

Інші види палива:

дизпальне продавали за 54,22 грн/л,

а також автогаз — 25,53 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 вересня

27 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.

Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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