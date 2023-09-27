Ціни на пальне 27 вересня — на АЗС знову подорожчали бензин та дизель

На АЗС подорожчали бензин та дизель: яка ситуація на ринку 27 вересня
У середу, 27 вересня, на українському паливному ринку зросли ціни на деякі види бензинів. Не змінились у вартості автомобільний газ та бензин марки А-95+.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 27 вересня, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне, на АЗС 27 вересня
За інформацією моніторингового порталу, 27 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:
- A-95+ — 57,51 грн/л;
- А-95 — 54,74 грн/л;
- А-92 — 52,81 грн/л;
- дизельне пальне — 54,67 грн/л;
- скраплений газ — 25,64 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ коштував у середньому 57,17 грн/л,
- А-95 — 54,41 грн/л,
- бензин А-92 продавали за 52,25 грн/л.
Інші види палива:
- дизпальне продавали за 54,22 грн/л,
- а також автогаз — 25,53 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 вересня
27 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.
- Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
- А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
- Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
- На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.
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Нагадаємо, як свідчить опитування, понад третини українців, які ніколи не мали автомобіля, не планують його купувати й у майбутньому. А серед тих, хто все ж таки бажає придбати машину, більшість становлять жінки.
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