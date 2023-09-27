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На АЗС подорожали бензин и дизель: какая ситуация на рынке 27 сентября

27 сентября 2023 05:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 27 сентября — на АЗС снова подорожали бензин и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 27 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на некоторые виды бензинов. Не изменились в стоимости автомобильный газ и бензин марки А-95+.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее, на АЗС 27 сентября

По информации мониторингового портала, 27 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+ — 57,51 грн/л;
  • А-95 — 54,74 грн/л;
  • А-92 — 52,81 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,64 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 57,17 грн/л,
  • А-95 — 54,41 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,25 грн/л.

Другие виды топлива:

  • дизтопливо продавали по 54,22 грн/л,
  • а также автогаз — 25,53 грн.

Цены на топливо сегодня 27 сентября на крупнейших АЗК Украины

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 27 сентября

27 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.

  • Наименьшие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

 

Цены на бензин 27 сентября
Источник: АвтоРиа

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