Цены на топливо 27 сентября — на АЗС снова подорожали бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В среду, 27 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на некоторые виды бензинов. Не изменились в стоимости автомобильный газ и бензин марки А-95+.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе сегодня, 27 сентября, вас интересует больше всего:

Цены на горючее, на АЗС 27 сентября

По информации мониторингового портала, 27 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,51 грн/л;

А-95 — 54,74 грн/л;

А-92 — 52,81 грн/л;

дизельное топливо — 54,67 грн/л;

сжиженный газ — 25,64 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,17 грн/л,

А-95 — 54,41 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,25 грн/л.

Другие виды топлива:

дизтопливо продавали по 54,22 грн/л,

а также автогаз — 25,53 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 27 сентября

27 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.

Наименьшие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,63 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Больше об авто

Напомним, как свидетельствует опрос, более трети украинцев, никогда не имевших автомобиля, не планируют его покупать и в будущем. А среди тех, кто все же хочет приобрести машину, большинство составляют женщины.

Ранее мы писали о девяти способах экономии бензина. Для разных авто и ситуаций на дорогах существуют свои полезные лайфхаки по экономии горючего.