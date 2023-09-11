Економія бензину: дев'ять способів не викидати гроші на вітер

У ситуації, коли ціни на АЗС весь час ростуть, варто прислухатися до порад з економії пального. Фото: freepik

Попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

Про це повідомив УНІАН.

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В авто з механічною коробкою передач

Всі розгони мають бути плавними. Чим вище обороти, тим більше споживання пального у цей момент. Тому перемикайте передачі завжди своєчасно. Плавно і завчасно гальмуйте. Під час їзди затяжним спуском потрібно рухатися на включеній передачі. У такому разі електроніка двигуна відсікає подачу пального взагалі, за умови, що ви відпустили педаль газу.

В авто з коробкою-автоматом

Варто їздити плавно. Потрібно стежити за тим, щоб тиск у шинах був у межах параметрів, які вказані на корпусі авто — при низькому тиску витрата пального збільшується. Менше маневрів — більше заощадження пального. Зафіксуйте вищу передачу під час поїздки по трасі.

Для цього потрібно:

селектор автомата перевести в ручний режим роботи;

потім на панелі приладів згасне буква D ("драйв"), а загориться цифра, яка буде означати, що вища передача включена.

Що робити в заторі

Для економії варто перевести селектори варіатора чи автомата в положення P ("паркінг") або N ("нейтральна швидкість"). Під час руху в пробках потрібно намагатися рівномірно дуже повільно рухатися і якомога менше зупинятися, адже саме для початку руху машини витрачається чимало енергії.

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