Экономия бензина: девять способов не выбрасывать деньги на ветер

В ситуации, когда цены на АЗС постоянно растут, стоит прислушиваться к советам по экономии горючего. Фото: freepik

Несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

Об этом сообщил УНИАН.

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В авто с механической коробкой передач

Все разгоны должны быть плавными. Чем выше обороты, тем больше потребление горючего в данный момент. Поэтому переключайте передачи всегда вовремя. Плавно и раньше времени тормозите. Во время езды по затяжному спуску нужно двигаться на включенной передаче. В таком случае электроника двигателя отсекает подачу топлива вообще при условии, что вы отпустили педаль газа.

В авто с коробкой-автоматом

Следует ездить плавно. Нужно следить за тем, чтобы давление в шинах было в пределах параметров, указанных на корпусе авто — при низком давлении расход топлива увеличивается. Меньше маневров — больше экономии горючего. Зафиксируйте более высокую передачу во время поездки по трассе.

Для этого нужно:

селектор автомата перевести в ручной режим работы;

затем на панели приборов погаснет буква D ("драйв"), а загорится цифра, которая будет означать, что более высокая передача включена.

Что делать в пробке

Для экономии следует перевести селекторы вариатора или автомата в положение P ("паркинг") или N ("нейтральная скорость"). Во время движения в пробках нужно стараться равномерно очень медленно двигаться и поменьше останавливаться, ведь именно для начала движения машины тратится немало энергии.

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