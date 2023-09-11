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Экономия бензина: девять способов не выбрасывать деньги на ветер

11 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Экономия бензина: девять способов не выбрасывать деньги на ветер
В ситуации, когда цены на АЗС постоянно растут, стоит прислушиваться к советам по экономии горючего. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

Об этом сообщил УНИАН.

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Для разных авто и ситуаций на дорогах существуют свои полезные лайфхаки по экономии горючего. Рассмотрите самые простые и действенные из них.

В авто с механической коробкой передач

  1. Все разгоны должны быть плавными. Чем выше обороты, тем больше потребление горючего в данный момент. Поэтому переключайте передачи всегда вовремя.
  2. Плавно и раньше времени тормозите.
  3. Во время езды по затяжному спуску нужно двигаться на включенной передаче. В таком случае электроника двигателя отсекает подачу топлива вообще при условии, что вы отпустили педаль газа.

В авто с коробкой-автоматом

  1. Следует ездить плавно.
  2. Нужно следить за тем, чтобы давление в шинах было в пределах параметров, указанных на корпусе авто — при низком давлении расход топлива увеличивается.
  3. Меньше маневров — больше экономии горючего.
  4. Зафиксируйте более высокую передачу во время поездки по трассе.

Для этого нужно:

  • селектор автомата перевести в ручной режим работы;
  • затем на панели приборов погаснет буква D ("драйв"), а загорится цифра, которая будет означать, что более высокая передача включена.

Что делать в пробке

  1. Для экономии следует перевести селекторы вариатора или автомата в положение P ("паркинг") или N ("нейтральная скорость").
  2. Во время движения в пробках нужно стараться равномерно очень медленно двигаться и поменьше останавливаться, ведь именно для начала движения машины тратится немало энергии.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

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