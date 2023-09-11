Экономия бензина: девять способов не выбрасывать деньги на ветер
Несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.
Об этом сообщил УНИАН.
Для разных авто и ситуаций на дорогах существуют свои полезные лайфхаки по экономии горючего. Рассмотрите самые простые и действенные из них.
В авто с механической коробкой передач
- Все разгоны должны быть плавными. Чем выше обороты, тем больше потребление горючего в данный момент. Поэтому переключайте передачи всегда вовремя.
- Плавно и раньше времени тормозите.
- Во время езды по затяжному спуску нужно двигаться на включенной передаче. В таком случае электроника двигателя отсекает подачу топлива вообще при условии, что вы отпустили педаль газа.
В авто с коробкой-автоматом
- Следует ездить плавно.
- Нужно следить за тем, чтобы давление в шинах было в пределах параметров, указанных на корпусе авто — при низком давлении расход топлива увеличивается.
- Меньше маневров — больше экономии горючего.
- Зафиксируйте более высокую передачу во время поездки по трассе.
Для этого нужно:
- селектор автомата перевести в ручной режим работы;
- затем на панели приборов погаснет буква D ("драйв"), а загорится цифра, которая будет означать, что более высокая передача включена.
Что делать в пробке
- Для экономии следует перевести селекторы вариатора или автомата в положение P ("паркинг") или N ("нейтральная скорость").
- Во время движения в пробках нужно стараться равномерно очень медленно двигаться и поменьше останавливаться, ведь именно для начала движения машины тратится немало энергии.
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