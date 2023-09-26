Українці відмовляються від купівлі особистого авто під час війни: опитування
Понад третини українців, які ніколи не мали автомобіля, не планують його купувати й у майбутньому. А серед тих, хто все ж таки бажає придбати машину, більшість складають жінки.
Дослідження на цю тему провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.
Опитування, в якому взяли участь 1206 респондентів, проводилося з 20 по 22 вересня. Під час дослідження з'ясувалося, що 41% українців ніколи не мали автомобіля, а 31% взагалі не планують його придбання. Серед тих, хто не мав машини раніше, лише 10% планують її покупку найближчим часом. При чому жінки (12%) частіше замислюються про придбання авто, ніж чоловіки (9%).
Люди якого віку бажають придбати авто
- 18-24 років — 34% опитаних;
- 25-34 років — 23%;
- 33-44 років — 10%;
- 45-59 років — 4%.
Як часто українці купують авто
- раз на 6-10 років — 29%;
- рідше, ніж раз на 10 років — 28%;
- все життя їздять на одній машині — 24%;
- раз на 4-5 років — 14%;
- раз на 2-3 роки — 3%;
- не змогли визначитися — 2%;
- міняють машину щороку — 1%.
На що звертають увагу українці
- ціна авто — 65%;
- характеристики та функціональність машини — 48%;
- витрати палива — 32%;
- бренд — 25%;
- гарантія, вартість ремонту, обслуговування та громадська думка — 24%;
- дизайн — 15%;
- комфорт у подорожах — 13% респондентів;
- система безпеки та інноваційні функції — 4%.
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