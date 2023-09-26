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Українці відмовляються від купівлі особистого авто під час війни: опитування

26 вересня 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Українці відмовляються від купівлі особистого авто під час війни: опитування
Серед українців віком від 18 до 24 років про придбання автомобіля замислюються 34%. Фото: auto.24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Понад третини українців, які ніколи не мали автомобіля, не планують його купувати й у майбутньому. А серед тих, хто все ж таки бажає придбати машину, більшість складають жінки.

Дослідження на цю тему провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.

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Опитування, в якому взяли участь 1206 респондентів, проводилося з 20 по 22 вересня. Під час дослідження з'ясувалося, що 41% українців ніколи не мали автомобіля, а 31% взагалі не планують його придбання. Серед тих, хто не мав машини раніше, лише 10% планують її покупку найближчим часом. При чому жінки (12%) частіше замислюються про придбання авто, ніж чоловіки (9%).

Люди якого віку бажають придбати авто

  • 18-24 років — 34% опитаних;
  • 25-34 років — 23%;
  • 33-44 років — 10%;
  • 45-59 років — 4%.

Як часто українці купують авто

  • раз на 6-10 років — 29%;
  • рідше, ніж раз на 10 років — 28%;
  • все життя їздять на одній машині — 24%;
  • раз на 4-5 років — 14%;
  • раз на 2-3 роки — 3%;
  • не змогли визначитися — 2%;
  • міняють машину щороку — 1%.

На що звертають увагу українці

  • ціна авто — 65%;
  • характеристики та функціональність машини — 48%;
  • витрати палива — 32%;
  • бренд — 25%;
  • гарантія, вартість ремонту, обслуговування та громадська думка — 24%;
  • дизайн — 15%;
  • комфорт у подорожах — 13% респондентів;
  • система безпеки та інноваційні функції — 4%.

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