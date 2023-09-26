Українці відмовляються від купівлі особистого авто під час війни: опитування

Серед українців віком від 18 до 24 років про придбання автомобіля замислюються 34%. Фото: auto.24tv.ua

Понад третини українців, які ніколи не мали автомобіля, не планують його купувати й у майбутньому. А серед тих, хто все ж таки бажає придбати машину, більшість складають жінки.

Дослідження на цю тему провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.

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Опитування, в якому взяли участь 1206 респондентів, проводилося з 20 по 22 вересня. Під час дослідження з'ясувалося, що 41% українців ніколи не мали автомобіля, а 31% взагалі не планують його придбання. Серед тих, хто не мав машини раніше, лише 10% планують її покупку найближчим часом. При чому жінки (12%) частіше замислюються про придбання авто, ніж чоловіки (9%).

Люди якого віку бажають придбати авто

18-24 років — 34% опитаних;

25-34 років — 23%;

33-44 років — 10%;

45-59 років — 4%.

Як часто українці купують авто

раз на 6-10 років — 29%;

рідше, ніж раз на 10 років — 28%;

все життя їздять на одній машині — 24%;

раз на 4-5 років — 14%;

раз на 2-3 роки — 3%;

не змогли визначитися — 2%;

міняють машину щороку — 1%.

На що звертають увагу українці

ціна авто — 65%;

характеристики та функціональність машини — 48%;

витрати палива — 32%;

бренд — 25%;

гарантія, вартість ремонту, обслуговування та громадська думка — 24%;

дизайн — 15%;

комфорт у подорожах — 13% респондентів;

система безпеки та інноваційні функції — 4%.

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