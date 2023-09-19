Стало відомо, автомобілям виробництва яких країн віддають перевагу українці

Найбільшою популярні в Україні німецькі та японські авто. Фото: carwow.co.uk

Німецький автопром представлений на верхніх щаблях одразу двох рейтингів найпопулярніших в Україні машин — нових та вживаних автомобілів. Також стала помітною частка нових китайських авто, переважно через їхню демократичну ціну.

Про це повідомив Укравтопром.

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У 2023 році український автопарк поповнили 165,2 тис. легкових автомобілів, з них 77% вживаних та 23% нових.

ТОП 3 вживаних авто в Україні у 2023 році

44,7 тис. одиниць завезених в Україну авто виготовлені в Німеччині. Найпопулярнішим на українському ринку серед авто з пробігом став Volkswagen Golf.

17 тис. автівок мали французьке походження. Найбільш серед них українці вподобали Renault Megane.

15,7 тис. вживаних авто завезли з США. Улюбленим авто з Америки в Україні був електромобіль Tesla Model 3.

ТОП 3 нових авто в Україні у 2023 році

8,5 тис. нових авто японського виробництва придбали українці в цьому році. Найпопулярнішою машиною з Японії став кросовер Toyota RAV-4.

6,4 тис. німецьких авто купили на первинному ринку. Українці найбільше симпатизували Volkswagen Touareg.

4,5 тис. авто завезли в Україну з КНР. Майже недосяжним та беззаперечним лідером серед нових легковиків китайського виробництва є спільна з німцями розробка — електричний кросовер Volkswagen ID.4.

Раніше ми представили ТОП 5 вживаних авто з США в Україні у серпні 2023 року. Також ми повідомляли, які вживані машини вигідно купувати в Німеччині для України.