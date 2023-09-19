Стало известно, автомобили производства каких стран предпочитают украинцы
19 сентября 2023 12:25
Наиболее популярные в Украине немецкие и японские авто. Фото: carwow.co.uk
Немецкий автопром представлен на верхних ступенях сразу двух рейтингов самых популярных в Украине машин — новых и подержанных автомобилей. Также стала заметна доля новых китайских авто, преимущественно из-за их демократичной цены.
Об этом сообщил Укравтопром.
Читайте также:
В 2023 году украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых автомобилей, из них 77% подержанных и 23% новых.
ТОП 3 подержанных авто в Украине в 2023 году
- 44,7 тыс. единиц ввезенных в Украину авто изготовлено в Германии. Самым популярным на украинском рынке среди автомобилей с пробегом стал Volkswagen Golf.
- 17 тыс. автомобилей имели французское происхождение. Больше всех среди них украинцы предпочитали Renault Megane.
- 15,7 тыс. подержанных авто завезли из США. Любимым автомобилем из Америки в Украине был электромобиль Tesla Model 3.
ТОП 3 новых авто в Украине в 2023 году
- 8,5 тыс. новых автомобилей японского производства приобрели украинцы в этом году. Самой популярной машиной из Японии стал кроссовер Toyota RAV-4.
- 6,4 тыс. германских авто купили на первичном рынке. Украинцы больше всего симпатизировали Volkswagen Touareg.
- 4,5 тыс. автомобилей завезли в Украину из КНР. Почти недостижимым и безоговорочным лидером среди новых легковушек китайского производства является совместная с немцами разработка — электрический кроссовер Volkswagen ID.4.
Ранее мы представили ТОП 5 подержанных автомобилей из США в Украине в августе 2023 года. Также мы сообщали, какие б/у машины выгодно покупать в Германии для Украины.