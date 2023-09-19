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Стало известно, автомобили производства каких стран предпочитают украинцы

19 сентября 2023 12:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Стало известно, автомобили производства каких стран предпочитают украинцы
Наиболее популярные в Украине немецкие и японские авто. Фото: carwow.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Немецкий автопром представлен на верхних ступенях сразу двух рейтингов самых популярных в Украине машин — новых и подержанных автомобилей. Также стала заметна доля новых китайских авто, преимущественно из-за их демократичной цены.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В 2023 году украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых автомобилей, из них 77% подержанных и 23% новых.

ТОП 3 подержанных авто в Украине в 2023 году

  • 44,7 тыс. единиц ввезенных в Украину авто изготовлено в Германии. Самым популярным на украинском рынке среди автомобилей с пробегом стал Volkswagen Golf.
  • 17 тыс. автомобилей имели французское происхождение. Больше всех среди них украинцы предпочитали Renault Megane.
  • 15,7 тыс. подержанных авто завезли из США. Любимым автомобилем из Америки в Украине был электромобиль Tesla Model 3.

ТОП 3 новых авто в Украине в 2023 году

  • 8,5 тыс. новых автомобилей японского производства приобрели украинцы в этом году. Самой популярной машиной из Японии стал кроссовер Toyota RAV-4.
  • 6,4 тыс. германских авто купили на первичном рынке. Украинцы больше всего симпатизировали Volkswagen Touareg.
  • 4,5 тыс. автомобилей завезли в Украину из КНР. Почти недостижимым и безоговорочным лидером среди новых легковушек китайского производства является совместная с немцами разработка — электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Ранее мы представили ТОП 5 подержанных автомобилей из США в Украине в августе 2023 года. Также мы сообщали, какие б/у машины выгодно покупать в Германии для Украины.

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