Украинцы отказываются от покупки личного авто во время войны: опрос

Среди украинцев от 18 до 24 лет о приобретении автомобиля задумываются 34%. Фото: auto.24tv.ua

Более трети украинцев, никогда не имевших автомобиля, не планируют его покупать и в будущем. А среди тех, кто все же желает приобрести машину, большинство составляют женщины.

Исследования по этой теме провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.

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Опрос, в котором приняло участие 1206 респондентов, проводился с 20 по 22 сентября. В ходе исследования выяснилось, что у 41% украинцев никогда не было автомобиля, а 31% вообще не планируют его приобретение. Среди тех, кто не имел ранее машины, лишь 10% планируют ее покупку в ближайшее время. При чем женщины (12%) чаще задумываются о приобретении авто, чем мужчины (9%).

Люди какого возраста желают приобрести авто

18-24 года — 34% опрошенных;

25-34 года — 23%;

33-44 года — 10%;

45-59 лет — 4%.

Как часто украинцы покупают авто

раз в 6-10 лет — 29%;

реже, чем раз в 10 лет — 28%;

всю жизнь катаются на одной машине — 24%;

раз в 4-5 лет — 14%;

раз в 2-3 года — 3%;

не смогли определиться — 2%;

меняют машину ежегодно — 1%.

На что обращают внимание украинцы

цена авто — 65%;

характеристики и функциональность машины — 48%;

расход топлива — 32%;

бренд — 25%;

гарантия, стоимость ремонта, обслуживания и общественное мнение — 24%;

дизайн — 15%;

комфорт в путешествиях — 13% респондентов;

система безопасности и инновационные функции — 4%.

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