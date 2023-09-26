Украинцы отказываются от покупки личного авто во время войны: опрос
Более трети украинцев, никогда не имевших автомобиля, не планируют его покупать и в будущем. А среди тех, кто все же желает приобрести машину, большинство составляют женщины.
Исследования по этой теме провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.
Опрос, в котором приняло участие 1206 респондентов, проводился с 20 по 22 сентября. В ходе исследования выяснилось, что у 41% украинцев никогда не было автомобиля, а 31% вообще не планируют его приобретение. Среди тех, кто не имел ранее машины, лишь 10% планируют ее покупку в ближайшее время. При чем женщины (12%) чаще задумываются о приобретении авто, чем мужчины (9%).
Люди какого возраста желают приобрести авто
- 18-24 года — 34% опрошенных;
- 25-34 года — 23%;
- 33-44 года — 10%;
- 45-59 лет — 4%.
Как часто украинцы покупают авто
- раз в 6-10 лет — 29%;
- реже, чем раз в 10 лет — 28%;
- всю жизнь катаются на одной машине — 24%;
- раз в 4-5 лет — 14%;
- раз в 2-3 года — 3%;
- не смогли определиться — 2%;
- меняют машину ежегодно — 1%.
На что обращают внимание украинцы
- цена авто — 65%;
- характеристики и функциональность машины — 48%;
- расход топлива — 32%;
- бренд — 25%;
- гарантия, стоимость ремонта, обслуживания и общественное мнение — 24%;
- дизайн — 15%;
- комфорт в путешествиях — 13% респондентов;
- система безопасности и инновационные функции — 4%.
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