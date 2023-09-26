Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Украинцы отказываются от покупки личного авто во время войны: опрос arrow

Украинцы отказываются от покупки личного авто во время войны: опрос

26 сентября 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Украинцы отказываются от покупки личного авто во время войны: опрос
Среди украинцев от 18 до 24 лет о приобретении автомобиля задумываются 34%. Фото: auto.24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Более трети украинцев, никогда не имевших автомобиля, не планируют его покупать и в будущем. А среди тех, кто все же желает приобрести машину, большинство составляют женщины.

Исследования по этой теме провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.

Читайте также:

Опрос, в котором приняло участие 1206 респондентов, проводился с 20 по 22 сентября. В ходе исследования выяснилось, что у 41% украинцев никогда не было автомобиля, а 31% вообще не планируют его приобретение. Среди тех, кто не имел ранее машины, лишь 10% планируют ее покупку в ближайшее время. При чем женщины (12%) чаще задумываются о приобретении авто, чем мужчины (9%).

Люди какого возраста желают приобрести авто

  • 18-24 года — 34% опрошенных;
  • 25-34 года — 23%;
  • 33-44 года — 10%;
  • 45-59 лет — 4%.

Как часто украинцы покупают авто

  • раз в 6-10 лет — 29%;
  • реже, чем раз в 10 лет — 28%;
  • всю жизнь катаются на одной машине — 24%;
  • раз в 4-5 лет — 14%;
  • раз в 2-3 года — 3%;
  • не смогли определиться — 2%;
  • меняют машину ежегодно — 1%.

На что обращают внимание украинцы

  • цена авто — 65%;
  • характеристики и функциональность машины — 48%;
  • расход топлива — 32%;
  • бренд — 25%;
  • гарантия, стоимость ремонта, обслуживания и общественное мнение — 24%;
  • дизайн — 15%;
  • комфорт в путешествиях — 13% респондентов;
  • система безопасности и инновационные функции — 4%.

Ранее мы писали о девяти способах экономии бензина. Также представляли ТОП 20 новых легковых автомобилей в Украине в августе 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз