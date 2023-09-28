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На украинских АЗС подделывают горючее: как обнаружить "бодягу"

28 сентября 2023 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На украинских АЗС подделывают горючее: как обнаружить "бодягу"
Мужчина заправляет авто. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На украинских АЗС увеличился объем поддельного бензина А-95. Специалисты рассказали, что добавляют заправки к низкокачественному бензину и как определить подделку.

Результат исследований обнародовал "Институт потребительских экспертиз".

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На украинских АЗС подделывают горючее

Отмечается, что рост объема поддельного горючего на АЗС связан с введением довоенных налогов на автотопливо. Украинцы рискуют и покупают низкокачественный бензин с целью сэкономить деньги.

"Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у оптовых трейдеров. Это явный признак того, что река контрфакта начинает выходить из берегов. Возврат налогов и, соответственно, увеличение стоимости горючего в рознице толкают потребителей к торговцам некачественным бензином. Все же разница в несколько гривен на литре является серьезным аргументом для многих водителей", — отметили специалисты.

Для проверки качества бензина собирали образцы на крупнейших АЗС по всей Украине, включая ведущие компании и небольшие сети. В Институте отметили, что треть "имела существенные нарушения качества".

Как определить, что бензин поддельный

В поддельном бензине, кроме низкого октанового числа, выявлено увеличение количества кислородсодержащих соединений, в частности, биоэтанола (спирт), изопропилового спирта и простых эфиров, что приводит к повышенному потреблению горючего. Также зафиксировали высокое содержание серы и бензола, последний из которых может быть опасным и привести к нагару и перегреву двигателя.

"В случае огромного количества бензола — проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля", — заявили эксперты.

Они объяснили, что поддельное горючее можно узнать по следующим признакам при его регулярном использовании:

  • потеря мощности автомобиля, что приводит к неисправности во время поездки;
  • будет плохо запускаться авто;
  • постоянная и глубокая детонация и сильная тряска двигателя;
  • увеличение расхода горючего и т.д.

Напомним, что в среду, 27 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на некоторые виды бензинов. Не изменились в стоимости автомобильный газ и бензин марки А-95+.

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