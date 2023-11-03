Німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії

Не завжди нові моделі авто відомих брендів виходять кращими за своїх попередників. Фото: motortrend.com

Навіть у світових автомобільних брендів, відомих високою надійністю своєї продукції, трапляються невдалі модельні випуски. Інколи розчарування наступає тоді, коли на нього зовсім не очікуєш.

Про це написала Avtosota.

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Audi A4

Фото: topgear.com

Розкішний компактний седан в останніх випусках отримав змішані відгуки від власників.

Продуктивність

Чотирициліндровому 2 л двигуну з турбонаддувом не вистачає потужності — він видає посередні 188 к.с., що недостатньо порівняно з конкурентами.

Розгін до 100 км/год займає аж 7,3 с, що також менше, ніж у конкурентів.

Розхід палива

Споживання 7,8 л на 100 км шляху є вищим за середній показник у класі.

Показники продажів

У 2022 році продажі авто впали на 15% порівняно з попереднім роком.

BMW X1

Фото: motorcar.com.ua

Розкішний компактний позашляховик базового рівня отримала велику порцію критики від власників.

Розміри

За довжини 4440 мм, авто не забезпечує достатнього простору в салоні порівняно з конкурентами.

Задні пасажири нарікають на обмежений простір для ніг.

Продуктивність

Дволітровий двигун X1 має потужність 228 к.с., але розганяється до 100 км/год за 6,6 с, що є низьким показником у своєму класі.

Якість та надійність

Проблеми з електричними системами, зокрема несправності в інформаційно-розважальній системі, освітленні та системі живлення.

Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.