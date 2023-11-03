Названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії
Навіть у світових автомобільних брендів, відомих високою надійністю своєї продукції, трапляються невдалі модельні випуски. Інколи розчарування наступає тоді, коли на нього зовсім не очікуєш.
Про це написала Avtosota.
Audi A4
Розкішний компактний седан в останніх випусках отримав змішані відгуки від власників.
Продуктивність
- Чотирициліндровому 2 л двигуну з турбонаддувом не вистачає потужності — він видає посередні 188 к.с., що недостатньо порівняно з конкурентами.
- Розгін до 100 км/год займає аж 7,3 с, що також менше, ніж у конкурентів.
Розхід палива
- Споживання 7,8 л на 100 км шляху є вищим за середній показник у класі.
Показники продажів
- У 2022 році продажі авто впали на 15% порівняно з попереднім роком.
BMW X1
Розкішний компактний позашляховик базового рівня отримала велику порцію критики від власників.
Розміри
- За довжини 4440 мм, авто не забезпечує достатнього простору в салоні порівняно з конкурентами.
- Задні пасажири нарікають на обмежений простір для ніг.
Продуктивність
- Дволітровий двигун X1 має потужність 228 к.с., але розганяється до 100 км/год за 6,6 с, що є низьким показником у своєму класі.
Якість та надійність
- Проблеми з електричними системами, зокрема несправності в інформаційно-розважальній системі, освітленні та системі живлення.
Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.
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