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Названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії

3 листопада 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії
Не завжди нові моделі авто відомих брендів виходять кращими за своїх попередників. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Навіть у світових автомобільних брендів, відомих високою надійністю своєї продукції, трапляються невдалі модельні випуски. Інколи розчарування наступає тоді, коли на нього зовсім не очікуєш.

Про це написала Avtosota.

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Audi A4

Фото: topgear.com

Розкішний компактний седан в останніх випусках отримав змішані відгуки від власників.

Продуктивність

  • Чотирициліндровому 2 л двигуну з турбонаддувом не вистачає потужності — він видає посередні 188 к.с., що недостатньо порівняно з конкурентами.
  • Розгін до 100 км/год займає аж 7,3 с, що також менше, ніж у конкурентів.

Розхід палива

  • Споживання 7,8 л на 100 км шляху є вищим за середній показник у класі.

Показники продажів

  • У 2022 році продажі авто впали на 15% порівняно з попереднім роком.

BMW X1

Фото: motorcar.com.ua

Розкішний компактний позашляховик базового рівня отримала велику порцію критики від власників.

Розміри

  • За довжини 4440 мм, авто не забезпечує достатнього простору в салоні порівняно з конкурентами.
  • Задні пасажири нарікають на обмежений простір для ніг.

Продуктивність

  • Дволітровий двигун X1 має потужність 228 к.с., але розганяється до 100 км/год за 6,6 с, що є низьким показником у своєму класі.

Якість та надійність

  • Проблеми з електричними системами, зокрема несправності в інформаційно-розважальній системі, освітленні та системі живлення.

Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.

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